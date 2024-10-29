Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
В Чите задержали третьего сбежавшего из исправительного центра осужденного
УФСИН: В Чите задержали третьего сбежавшего из исправительного центра осужденного
Правоохранительные органы задержали в Чите третьего из четырех осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нерчинске, сообщили в региональном УФСИН.
В региональном УФСИН отметили, что задержание произошло без применения физической силы и специальных средств. Задержанным оказался Андреев А., осужденный к принудительным работам, передает ТАСС.
Андреева задержали в микрорайоне КСК в Чите сотрудники оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с полицией и Росгвардией.
После задержания планируется подготовить все необходимые документы для направления в суд, чтобы изменить вид наказания Андреева.
Поиски четвертого осужденного, Николая Куйдина, продолжаются. Он отбывает наказание с июля 2024 года за кражу.
Ранее произошел побег четверых заключенных из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края. Сотрудники УФСИН задержали двоих из сбежавших осужденных.