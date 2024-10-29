УФСИН: В Чите задержали третьего сбежавшего из исправительного центра осужденного

Tекст: Вера Басилая

В региональном УФСИН отметили, что задержание произошло без применения физической силы и специальных средств. Задержанным оказался Андреев А., осужденный к принудительным работам, передает ТАСС.

Андреева задержали в микрорайоне КСК в Чите сотрудники оперативной службы УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с полицией и Росгвардией.

После задержания планируется подготовить все необходимые документы для направления в суд, чтобы изменить вид наказания Андреева.

Поиски четвертого осужденного, Николая Куйдина, продолжаются. Он отбывает наказание с июля 2024 года за кражу.

Ранее произошел побег четверых заключенных из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края. Сотрудники УФСИН задержали двоих из сбежавших осужденных.