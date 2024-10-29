Водитель сбила пятерых детей в школе Мельбурна

В Мельбурне водитель внедорожника сбила пятерых детей во дворе школы, один ребенок погиб

Tекст: Мария Иванова

В австралийском Мельбурне произошло трагическое происшествие, передает ТАСС. Водитель внедорожника протаранила забор школы и сбила пятерых учеников, которые играли во дворе.

Один из пострадавших, мальчик 11 лет, скончался от полученных травм в больнице. Еще четверо детей, среди которых три девочки и один мальчик в возрасте 10-11 лет, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел около 14.30 по местному времени. Сразу после получения сообщения о происшествии на место прибыли сотрудники полиции и службы экстренной помощи штата Виктория. Водитель внедорожника, 40-летняя женщина, была задержана и находится под стражей. В отношении нее ведется расследование.

Ранее на северо-западе Москвы водитель наехал на двух детей на пешеходном переходе, в результате чего 13-летний мальчик погиб, а девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

До этого в Мелеузовском районе Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех человек: 17-летняя девушка погибла, а четырехмесячный ребенок был госпитализирован.