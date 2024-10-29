В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет

Tекст: Денис Тельманов

Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе был уничтожен беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости».

В результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области нет. Власти Брянской области продолжают следить за обстановкой и предупреждают население о необходимости оставаться бдительными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за сутки сбили 64 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами страны, включая Белгородскую и Брянскую области.

Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов, пострадавших нет, однако был нанесен значительный ущерб частной собственности.

Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

