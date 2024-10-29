Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.3 комментария
В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области, пострадавших и разрушений нет
В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе был уничтожен беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости».
В результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области нет. Власти Брянской области продолжают следить за обстановкой и предупреждают население о необходимости оставаться бдительными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за сутки сбили 64 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами страны, включая Белгородскую и Брянскую области.
Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Белгородской области с помощью дронов, пострадавших нет, однако был нанесен значительный ущерб частной собственности.
Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.