Двое мужчин в ЛНР получили ранения от взрывного устройства ВСУ при рыбалке

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, двое мирных жителей из поселка Калиново в Луганской Народной Республике подорвались на взрывном устройстве Вооруженных сил Украины во время рыбалки. Инцидент произошел возле реки Лугань в районе Челябино, где мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения.



Глава поселка Сергей Колягин сообщил в своем телеграм-канале, что неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы, оставленные вооруженными формированиями Украины, продолжают представлять серьезную угрозу для местных жителей. Он отметил, что пострадавшие были срочно доставлены в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу для оказания первой медицинской помощи, а затем переправлены в Луганск для дальнейшего лечения.

Колягин также подчеркнул необходимость проведения работ по разминированию территории, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку у памятника Пушкину.

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