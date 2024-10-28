Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.6 комментариев
Мирные жители ЛНР подорвались на устройстве ВСУ во время рыбалки
Двое мужчин в ЛНР получили ранения от взрывного устройства ВСУ при рыбалке
В ЛНР в поселке Калиново двое мужчин пострадали от взрывного устройства ВСУ, находясь на рыбалке у реки Лугань, и были госпитализированы в Луганск.
Как передает ТАСС, двое мирных жителей из поселка Калиново в Луганской Народной Республике подорвались на взрывном устройстве Вооруженных сил Украины во время рыбалки. Инцидент произошел возле реки Лугань в районе Челябино, где мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения.
Глава поселка Сергей Колягин сообщил в своем телеграм-канале, что неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные предметы, оставленные вооруженными формированиями Украины, продолжают представлять серьезную угрозу для местных жителей. Он отметил, что пострадавшие были срочно доставлены в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу для оказания первой медицинской помощи, а затем переправлены в Луганск для дальнейшего лечения.
Колягин также подчеркнул необходимость проведения работ по разминированию территории, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность граждан.
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