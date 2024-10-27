Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
Взрыв произошел в Сумах на севере Украины
Взрыв в Сумах вызвал объявление воздушной тревоги в области
В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.
В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, сообщает ТАСС. Информация о происшествии появилась на сайте издания «Общественное. Новости». Однако подробности инцидента пока не разглашаются.
Помимо этого, в Сумской области объявлена воздушная тревога, о чем сообщается на официальном ресурсе для оповещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические объекты критической инфраструктуры на Украине пострадали в результате удара в Сумской области. В предыдущих сообщениях сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумах.