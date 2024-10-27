Взрыв произошел в Сумах на севере Украины

Взрыв в Сумах вызвал объявление воздушной тревоги в области

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, сообщает ТАСС. Информация о происшествии появилась на сайте издания «Общественное. Новости». Однако подробности инцидента пока не разглашаются.

Помимо этого, в Сумской области объявлена воздушная тревога, о чем сообщается на официальном ресурсе для оповещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические объекты критической инфраструктуры на Украине пострадали в результате удара в Сумской области. В предыдущих сообщениях сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумах.