Сийярто заявил о воле народа Грузии вопреки вмешательству извне

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что несмотря на внешнее вмешательство, народ Грузии четко выразил свою волю, поддержав правящую партию, передает «Коммерсант».

«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Сийярто также заверил, что Венгрия продолжит оказывать поддержку Грузии в вопросах евроинтеграции, как во время своего председательства в Европейском союзе, так и после.

Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии, отметив выбор народа в пользу мира и европейского будущего. Он также заверил, что у оппозиции нет ресурсов для срыва заседаний или организации эффективных протестов.