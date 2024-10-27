В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Маск ответил на обвинения в незаконной работе в США
Илон Маск прокомментировал слова Байдена о своей нелегальной работе в США
Илон Маск впервые отреагировал на высказывания президента Джо Байдена о его якобы нелегальной трудовой деятельности в США, обвиняя его в лицемерии по отношению к мигрантам.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые прокомментировал информацию о своей предполагаемой незаконной трудовой деятельности в США, пишет РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден, выступая в Пенсильвании, заявил, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».
Маск отреагировал на это обвинение, написав в социальной сети X: «Вот теперь его заботят мигранты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская газета Washington Post утверждала, что Илон Маск начинал бизнес в США без законного права на работу, прибыв в Пало-Алто в 1995 году. Один из богатейших людей мира Илон Маск присоединился к предвыборному митингу кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере в Пенсильвании.