Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.8 комментариев
Названо орудие убийства женщины-таксиста в Коркино
Замгенпрокурора России Зайцев: Женщину-таксиста в Коркино убили самодельным ножом
Женщину-таксиста в Коркиное Челябинской области убили при помощи самодельного ножа, сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на встрече с местными жителями.
На встрече с жителями Коркино Челябинской области заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев сообщил, что женщину-таксиста убили самодельным ножом, передает ТАСС.
Личный прием с жителями проходит во Дворце культуры «Горняк» в Коркино. Вместе с Зайцевым на вопросы отвечают прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник следственного управления СК России по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства женщины-таксистки и покушения на убийство жителей Коркино в ведение Главного следственного управления СК.
Напомним, в Коркино было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, в ее убийстве подозревают двух несовершеннолетних цыган.
Убийство женщины в Коркино вызвало волнения в городе. Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.