Названо орудие убийства женщины-таксиста в Коркино

Замгенпрокурора России Зайцев: Женщину-таксиста в Коркино убили самодельным ножом

Tекст: Вера Басилая

На встрече с жителями Коркино Челябинской области заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев сообщил, что женщину-таксиста убили самодельным ножом, передает ТАСС.

Личный прием с жителями проходит во Дворце культуры «Горняк» в Коркино. Вместе с Зайцевым на вопросы отвечают прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник следственного управления СК России по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование убийства женщины-таксистки и покушения на убийство жителей Коркино в ведение Главного следственного управления СК.

Напомним, в Коркино было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, в ее убийстве подозревают двух несовершеннолетних цыган.

Убийство женщины в Коркино вызвало волнения в городе. Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.