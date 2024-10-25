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Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Российские Су-25 нанесли ракетные удары по технике ВСУ в Курской области
Российские самолеты Су-25 атаковали бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области, а затем успешно вернулись на базу.
Российские самолеты Су-25 штурмовой авиации нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, передает ТАСС.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что атака была проведена парами с малых высот. После нанесения ракетных ударов экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ.
«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторным вылетам. Это обеспечит готовность к дальнейшим боевым действиям в случае необходимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» на Курском направлении успешно отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку. Военнослужащие группировки «Север» использовали беспилотники для ударов по украинским соединениям, что помешало ВСУ провести ротацию подразделений. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, применив пуски ракет с малых высот.