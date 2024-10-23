  • Новость часаПутин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом
    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New
    Эксперты: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС
    Спикер парламента Грузии рассказал об уговорах вступить в войну с Россией
    Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС
    Путин назвал три ключевых направления для БРИКС
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    Президент ЮАР на саммите БРИКС раскритиковал СБ ООН
    Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия пытается протрезвить Америку

    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

    0 комментариев
    23 октября 2024, 14:23 • Новости дня

    ВС России захватили БМП голландского производства на Украине

    Российские военные захватили украинскую БМП YPR-765 на Красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Красноармейском направлении штурмовики танкового полка российской группировки «Центр» подорвали украинскую БМП YPR-765 голландского производства, установив заранее противотанковые мины, ее захватили после ликвидации десанта, сообщили в Минобороны.

    Бойцы группировки «Центр» захватили украинскую боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства на Красноармейском направлении, сообщает ТАСС. Штурмовики танкового полка установили противотанковые мины на пути вероятного движения техники ВСУ, что позволило сорвать контратаку противника.

    Командир штурмового отряда с позывным «Акула» рассказал, что машина подорвалась на мине, а десант был уничтожен. «Подбили, подорвали его на мине нашей. Зажали, дожали. Ребята, штурмовики наши, молодцы. Поэтому, как говорится, все делают ради победы», – сказал он.

    Захваченная техника, как и другая трофейная, будет эвакуирована в тыловой район для детального изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили застрявшую в грязи БМП Bradley ударом дрона, а также получили на вооружение трофейную машину M88A2 Hercules и эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области.

    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

    Коментарии (12)
    22 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ покидают позиции пешком из-за отсутствия техники

    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные вынуждены отступать пешком из-за нехватки техники, заявил бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    «У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», – сказал Джонсон, передает «Московский комсомолец».

    Украинская армия не располагает необходимыми ресурсами для эффективной обороны и вынуждена отступать по всей линии фронта, добавил эксперт. Российские войска продолжают наращивать темпы наступления. По его словам, все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о нехватке живой силы у армии Украины.

    В августе Джонсон отмечал, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине остается полная капитуляция Киева. Он также отмечал, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

    Коментарии (12)
    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Коментарии (26)
    23 октября 2024, 11:06 • Новости дня
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию

    Южнокорейская разведка сообщила о прибытии 1,5 тыс. северокорейских военных в Россию

    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Северная Корея направила около 1,500 военнослужащих спецназа на обучение в восточную Россию, что свидетельствует о наращивании военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами в контексте конфликта на Украине, пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея отправила в Россию около 1,5 тыс. спецназовцев для участия в тренировках. Информацию предоставила основная разведывательная служба Южной Кореи. По мнению американского издания, это происходит на фоне усиления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами, такими как Иран, в поддержку военных действий на Украине.

    По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, российские военно-морские суда переправили северокорейских военнослужащих в Россию в этом месяце. В ближайшем будущем Пхеньян планирует отправить до 12 тыс. солдат для оказания помощи Москве. Этот шаг подтверждает стремление России наладить более тесное взаимодействие с Северной Кореей в рамках своей международной политики, пишет WSJ.

    Кроме того, источники WSJ подчеркивают, что подобное сотрудничество может сигнализировать о намерении России расширить свои военные возможности и укрепить альянсы на международной арене. Это также свидетельствует о стратегической важности восточных регионов России в контексте глобальных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Представитель КНДР при ООН опроверг обвинения Южной Кореи и Украины в отправке солдат, назвав их слухами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР на Украине. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила поведение Южной Кореи и Украины с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР.

    Коментарии (23)
    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

    Коментарии (4)
    22 октября 2024, 21:19 • Новости дня
    Британский эксперт: Российские войска взяли в окружение Селидово в ДНР

    Британский эксперт Меркурис заявил о взятом российскими войсками в окружение Селидово в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские соединения оказались в окружении в Селидово в ДНР, они потеряли контроль над дорогой для отступления, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    «Они фактически заблокированы, это грозит катастрофой для ВСУ», – сказал Меркурис, передает РИА «Новости».

    Также они не могут получать важные поставки для продолжения боевых действий. Часть украинских солдат может сдаться, в то время как другая часть может обратиться к Киеву с просьбой о приказе на отступление, отметил эксперт.

    По его мнению, Киев будет настаивать на продолжении боевых действий, но уже сами украинские военные в окружении могут начать массовое бегство из Селидово.

    Ранее источник сообщал, что группировку ВСУ в Селидово заблокировали, все дороги из города находятся под контролем ВС России. Также глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что продвижение ВС России у Горняка и Селидово нарушило логистику украинских сил в республике.

    Коментарии (2)
    23 октября 2024, 02:51 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной попал в плен ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Сучков, осужденный в России по делу об убийстве Дарьи Дугиной, попал в плен к вооруженным силам Украины в зоне специальной военной операции, сообщил иноагент Олег Кашин (объявлен в розыск МВД России).

    Кашин* распространил соответствующую информацию на своей странице в соцсетях.

    Сучков в плену рассказал, что отправился из колонии в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту. По его словам, в ходе выполнения «боевой задачи» он был несколько раз ранен в результате атак беспилотников.

    Сучков рассказал, что заблудился, пытаясь выйти к российским позициям. По его словам, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел украинских военных, которые и взяли его в плен.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России.

    Кашин* трудился в «Коммерсанте» и «Известиях», в 2016 году переехал в Лондон. В 2022 году его внесли в реестр иноагентов, а в 2024 году объявили в розыск по уголовной статье.

    Коментарии (5)
    23 октября 2024, 10:51 • Новости дня
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать новый план, который будет касаться внутренних решений в различных сферах и поможет стране справляться с продолжением конфликта, сообщает украинская служба Би-би-си.

    По информации издания, данный план должен быть подготовлен до конца года и сосредоточиться на внутренних решениях, которые Украина должна предпринять самостоятельно, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что новый план, в отличие от предыдущих стратегий, не будет основываться на поддержке западных союзников Украины. Вместо этого он охватит внутренние аспекты, такие как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

    «Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 октября Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

    После этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

    Затем депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на Украине может привести к концу украинской государственности, также сообщалось, что потенциальное размещение таких сил угрожает миру и стабильности в регионе.

    Коментарии (25)
    23 октября 2024, 07:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обнаружении британских наемников при освобождении Михайловки

    Tекст: Александра Юдина

    В Михайловке в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали двух британских наемников, которые находились в укрепленном опорном пункте, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило о двух военнослужащих из Британии, которые были наемниками и оставались в укрепленном опорном пункте, передает «Комсомольская правда».

    Как отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, украинские боевики готовились к приходу российских войск, укрепляя блиндажи и создавая сеть ходов сообщения.

    «Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России успешно освободили Михайловку в Донецкой народной республике.

    Коментарии (6)
    23 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР), продолжив продвижение в глубину обороны противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка также нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии около Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, две машины пехоты, американский бронетранспортер М113, семь бронемашин, в том числе «Козак» и американский HMMWV, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Также был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР.

    Они нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты поблизости от Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово в ДНР. Отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и американское 105-мм орудие М119. Были уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Отметим, что накануне российские войска освободили Новосадовое в ДНР, а за прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов.

    Коментарии (5)
    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

    Коментарии (4)
    23 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Черкассах на Украине
    Новые взрывы прогремели в Черкассах на Украине
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Серия взрывов вновь прогремела в Черкассах, областном центре на Украине, связанных с активностью украинской противовоздушной обороны.

    Серия взрывов потрясла Черкассы, областной центр в центральной части Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание «Страна.ua». Эти взрывы стали продолжением атак на город, которые начались еще в прошлую среду. В тот день украинское издание «Обозреватель» сообщало о взрывах в регионе, связанных с активностью украинской противовоздушной обороны.

    По данным СМИ, Черкассы подвергались атаке в течение нескольких часов, что привело к серьезной напряженности в городе. В Telegram-канале издания «Страна.ua» появилось сообщение: «Снова серия взрывов в Черкассах».

    В Киеве 19 октября прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы, ранее в Херсоне, который находится под контролем Киева, также раздались взрывы, о чем сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 09:49 • Новости дня
    ВОЗ: Полиомиелит может вернуться в Европу через Украину

    ВОЗ предупредила о высоком риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину

    ВОЗ: Полиомиелит может вернуться в Европу через Украину
    @ Vincent Isore/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское бюро ВОЗ предупреждает, что на фоне конфликтов на Украине возрастает риск возвращения полиомиелита в Европу, поскольку страна остается уязвимой из-за недостаточного иммунитета населения.

    Украина представляет высокий риск возвращения полиомиелита на Европейский континент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация отмечает, что риски возвращения этого вирусного заболевания, отсутствовавшего в Европе более 20 лет, увеличиваются.

    ВОЗ предупреждает, что конфликты представляют особую угрозу для программ иммунизации. Европейская комиссия ВОЗ по сертификации ликвидации полиомиелита выразила обеспокоенность тем, что Украина подвержена высокому риску устойчивой передачи полиовируса. Это может произойти в случае заноса дикого вируса или циркулирующего вируса вакцинного происхождения из-за недостаточного иммунитета населения.

    Полиомиелит – опасное вирусное заболевание, способное вызывать паралич и даже смерть. Он передается через фекально-оральный путь, обычно через загрязненную пищу и воду. Симптомы варьируются от легкой лихорадки и боли в горле до серьезных неврологических нарушений, что может потребовать неотложной медицинской помощи. Без вакцинации последствия болезни могут быть тяжелыми, включая инвалидность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения подтвердила обнаружение вируса полиомиелита в канализации Лондона, а кандидат медицинских наук Иван Коновалов пояснил, каковы последствия этого для человека.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что население Украины не прививали от различных инфекций, из-за чего вспышка кори там была самой интенсивной в Европе, значительно превышая показатели заболеваемости в других странах.

    Коментарии (2)
    23 октября 2024, 12:08 • Новости дня
    В Совфеде объяснили приезд генсека ООН в Казань на саммит БРИКС

    Сенатор Климов: Генсек ООН приехал в Казань, потому что БРИКС объединяет половину жителей Земли

    В Совфеде объяснили приезд генсека ООН в Казань на саммит БРИКС
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. На этом фоне визит Антониу Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее генсек ООН прилетел в Казань.

    «Антониу Гутерриш – опытный политик, который представляет огромную организацию, состоящую из почти 200 членов. Из них только четверть настроена к России враждебно или, по крайней мере, негативно. Большинство же намерены вести с Москвой равные партнерские отношения», – отметил сенатор Андрей Климов. Собеседник напомнил, что в ООН, комментируя планы генсека приехать в Казань, ранее называли БРИКС устойчивым объединением, в которое входят ведущие страны всемирной организации.

    «Так, Россия и Китай – постоянные члены Совбеза. Кроме того, БРИКС объединяет почти половину жителей Земли. Поэтому визит Гутерриша выглядит уместным», – считает парламентарий. На этом фоне он также обратил внимание на то, что у генсека ООН не нашлось времени посетить конференцию, ранее организованную Владимиром Зеленским в Швейцарии. 

    «Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – это затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. Серьезные люди от этого дистанцируются, причем не только на уровне ООН. Мы на прошлой неделе довольно активно поработали на площадке межпарламентского союза в Женеве. Там тоже чувствуется это настроение. Поэтому мы все делаем правильно. Продолжим и ООН потихонечку приводить в порядок, избавлять организацию от западного тлетворного влияния», – заключил Климов, указав, что «визит Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация»

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту его встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин. Пресс-служба Кремля сообщала, что глава всемирной организации проведет в Казани переговоры с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят работу ООН, эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

    Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. «Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый «саммит мира» в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань. <...> Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН», – считают в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik недовольство Киева, заявила, что украинские власти не имеют права диктовать волю ООН. «Генсек воспользовался такой возможностью, которую ему предоставили, и принял участие в этом мероприятии. Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Коментарии (2)
    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Коментарии (3)
    Главное
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 по доле в мировой экономике
    Назначены выборы президента Белоруссии
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС
    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну
    Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию
    Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры

    БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом

    Тема создания странами БРИКС альтернативы западной финансовой системе волнует буквально весь мир. Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет круче SWIFT, от которой Запад отключил Россию. Чем же она будет лучше западного аналога и как она поможет России снизить уязвимость от санкций? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад внезапно осознал мощь БРИКС

    Старт саммита стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Почему Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как «декорацию»? И какое событие послужило для Запада рубиконом, после чего его лидерам пришлось начать рассматривать БРИКС как серьезную силу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............