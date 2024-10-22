  • Новость часаВ США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе
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    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    22 октября 2024, 21:01 • Новости дня

    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире

    Федор Лукьянов: БРИКС занимает ключевое место в провале попыток США и ЕС изолировать Россию

    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на то, что «ростки» серьезного отношения Запада к БРИКС появились еще 10 лет назад, США и ЕС увидели конкурента в организации лишь после 2022 года, когда объединение показало готовность нарушать требования Вашингтона по изоляции Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в Казани стартовал XVI форум БРИКС.

    «Запад уже прошел этап восприятия БРИКС «свысока». Однако представление об организации как о некой альтернативе глобалистских институтов пока не сформировалось. Можно сказать, что мы живем в момент интерлюдии: США и ЕС понимают, что объединение вовсе не декорация, лишенная смысла, но и ее возможной роли в новом мире пока осознать не могут», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Скорее, речь идет о начале восприятия истинного потенциала БРИКС. О нем говорят как о некой попытке выстроить международные отношения в обход западных институтов. Растущий интерес к данному формату лишь подкрепляет процесс переосмысления Вашингтоном и Брюсселем этой организации развивающихся стран», – отмечает он.

    «Рубиконом, вероятно, стал 2022 год. Катализатором к восприятию объединения в качестве серьезного формата взаимодействия послужило начало СВО. Западные государства попытались изолировать Россию на международной арене. Но сам факт существования БРИКС сделал это невозможным», – говорит собеседник.

    «Развитие организации не затормозилось, сотрудничество между ее членами не прекратилось. То есть диалог по ее линии настолько окреп, что отменить его по воле нескольких акторов стало попросту невозможно. Москва, Нью-Дели, Бразилиа, Кейптаун и Пекин доказали, что они способны продвигать интересные идеи взаимодействия в условиях фактической конкуренции с Западом», –  акцентирует эксперт.

    «Именно этот фактор и создал мощный интерес к БРИКС на всех континентах земного шара. Неслучайно вторая волна расширения организации состоялась именно в 2023 году. Конечно, приход новых участников создал немало проблем. Нам еще предстоит понять, как увязать столь непохожие друг на друга страны в одном объединении», – добавляет он.

    «Это событие показало растущую привлекательность формата. Причем первые «ростки» серьезного отношения к БРИКС со стороны Запада появились еще в 2014 году, когда объединению удалось создать НБР. Тогда в США обратили внимание на саму идею создания альтернативных экономических институтов», – напоминает собеседник.

    «Конечно, его функционирование нельзя назвать полностью безоблачным. Организация испытывает немало проблем, связанных в том числе и с антироссийскими санкциями. Но тенденция поиска путей наращивания сотрудничества и взаимодействия была обозначена еще тогда», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибыл Владимир Путин. В первый день мероприятия президента России провел серию важных встреч. Лидер страны успел провести переговоры с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Руссеф, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем КНР Си Цзиньпинем. 

    Между тем, саммит БРИКС вызвал ажиотаж в политических и медиа-кругах Запада. CNN пишет, что приезд целого ряда глав государств в Казань сигнализирует о том, что Владимир Путин «не одинок, его поддерживает формирующаяся коалиция стран». The Washington Post видит в организации символ падения престижа США, а The New York Times называет объединение «самой мощной структурой для создания нового мирового порядка».

    По оценке Reuters, Россия стремится убедить страны БРИКС запустить альтернативную платформу для международных платежей, которая будет защищена от западных санкций. Однако к данной идее издание относится скептически, поскольку внутри объединения, в частности, между Индией и Китаем с арабскими странами сохраняются «сложные отношения».

    22 октября 2024, 08:24 • Новости дня
    США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

    Telex: США сообщили Венгрии о планах вооруженной акции 23 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Венгерские власти получили информацию от США о возможной вооруженной акции 23 октября, что совпадает с годовщиной Венгерского восстания 1956 года, пишет издание Telex.

    По данным пресс-службы венгерского правительства, на которую ссылается СМИ, США направили Венгрии оперативные данные о возможной вооруженной акции, которая может произойти 23 октября, передает «Газета.Ru».

    Информация поступила через американскую партнерскую службу и касалась беседы в онлайн-группе, обсуждающей акцию с охраняемыми лицами.

    Telex отмечает, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Выяснилось, что группа молодых людей может готовить вооруженные действия в годовщину Венгерского восстания 1956 года.

    Венгерские службы антитеррористического центра задержали шестерых человек в будапештском пабе Legenda. У задержанных не обнаружили боевого оружия, однако у них было найдено страйкбольное и одно охолощенное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление. Также министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Для решения логистических задач наши войска используют проселочные дороги в северной части города. В боевых действиях также принимают участие бойцы 98-й бригады ВДВ и 200-й бригады ВС России. Основной задачей военных является дальнейшее продвижение вглубь населенного пункта и освобождение от противника оставшихся районов. Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины

    Вучич заявил об усталости Сербии от разговоров о территориальной целостности Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия устала от разговоров о территориальной целостности Украины, а евроинтеграция Сербии затянулась, заявил президент страны Александр Вучич.

    Вучич заявил о том, что Сербия давно определилась с европейским путем развития. По его словам, для изменения этого решения «многое должно измениться в самой стране», передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Он отметил, что переговоры о вступлении в Евросоюз продолжаются с 2000 года. «Мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого», – сказал он.

    Также жителям страны надоели «разговоры о территориальной целостности Украины» на фоне игнорирования территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что сербы не могут больше терпеть «такую дозу лицемерия и неправды», когда обсуждения касаются Косова и Метохии.

    Вучич считает, что процесс евроинтеграции «идет медленно» не из-за «правовой системы, верховенства закона или чего-то еще». «Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», – сказал он.

    Президент сообщил, что рейтинг популярности БРИКС в Сербии сейчас находится на том же, что и у ЕС, уровне – «около 42%». По его мнению, сейчас «там нет реальных механизмов, и это не работает по тому же принципу, как ЕС».

    «Если БРИКС сможет наполнить свои механизмы содержанием и даже через криптовалюты достигнет определенных успехов в создании общего или единого средства платежа, так как единую валюту создать не получится, все равно это будет уровень сплоченности ниже, чем в ЕС», – заявил он.

    Вучич полагает, что данная тема может стать одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии. Вучич заявил, что Запад нарушил Устав и резолюции ООН в 1999 году, когда напал на Союзную Республику Югославию.

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    22 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах

    Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие

    Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

    По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.

    В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.

    Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.

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    22 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро

    Еврокомиссар Рейндерс: Украине выделят 35 млрд евро после подписания меморандума

    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро
    @ ANTON BRINK HANSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 мдрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

    Рейндерс, выступая перед депутатами Европарламента, сообщил, что меморандум, который должна подписать Украина, будет включать в себя предварительное политическое условие и специальные условия, передает РИА «Новости».

    Кредит будет выделен в рамках обязательств стран G7, а погашение будет происходить за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Рейндерс также отметил, что Еврокомиссия подготовит специальное заявление по механизму предоставления и условиям кредита.

    Он напомнил, что ранее Евросоюз уже оказал Украине помощь на сумму свыше 120 млрд евро. Однако, по оценкам, в 2025 году финансовый дефицит на Украине может составить около 41,5 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что страны G7 планируют продолжать блокировку российских активов до выплаты компенсаций Украине даже после завершения конфликта, Еврокомиссия разработала несколько предложений по продлению заморозки активов России для дальнейшей помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.

    До этого в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    В МИД России предостерегли Запад от использования замороженных активов России.

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    22 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Сотрудницу посольства Эстонии в Анкаре уволили за статью о национализме на Украине

    Эстонское посольство в Анкаре уволило сотрудницу за статью о национализме на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Эстонии уволило секретаря визовой секции посольства балтийской республики в Анкаре Марию Саранцеву, которая опубликовала научную статью о национализме на Украине, сообщила газета Postimees.

    Саранцева направила свою статью в Университет Хаджи Байрама Вели в марте, и она была опубликована в местном научном журнале. В своей статье, озаглавленной «Рост национализма на Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма», Саранцева утверждала, что украинский национализм имеет корни в травме, вызванной распадом Советского Союза, передает ТАСС.

    Статья вызвала серьезный резонанс из-за проведенных параллелей между современной Украиной и нацистской Германией. Министерство иностранных дел Эстонии сочло невозможным продолжение сотрудничества с Саранцевой, придерживающейся таких взглядов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Эстонии ориентируются на гитлеровцев в своей русофобии, что, по ее мнению, роднит их с киевским режимом.

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    22 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    Лавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией

    Лавров прокомментировал слова Иванишвили о призывах Запада начать войну Грузии с Россией

    Лавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нет оснований не верить заявлениям грузинских политиков о давлении Запада на Тбилиси с целью начала войны с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что грузинские политики приводят конкретные диалоги с западными странами, которые якобы подталкивали Грузию к военным действиям, передает РИА «Новости».

    «Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять», – сказал глава МИД России «Известиям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать короткую войну с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, в то время как западные страны оказывают прямое влияние на избирательную кампанию в этой стране.

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    22 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Эксперты: Ил-76 с российским пилотом в Судане могли сбить по ошибке
    Эксперты: Ил-76 с российским пилотом в Судане могли сбить по ошибке
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Силы быстрого реагирования Судана могли сбить Ил-76 по ошибке, однако точные причины инцидента могут остаться до конца невыясненными, ведь в стране продолжается гражданская война, а Дарфур, где самолет потерпел крушение, – мятежный регион, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Вадим Козюлин. О катастрофе Ил-76 стало известно накануне. По данным СМИ, погиб российский летчик.

    «Российские самолеты довольно часто берутся в аренду авиакомпаниями разных стран, и нередко экипаж воздушного судна состоит из россиян. Появление Ил-76 в Судане отчасти объясняется именно этим», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Он напомнил, что, по некоторым данным, грузовой самолет принадлежал компании, базирующейся в ОАЭ. При этом эмиратские власти, согласно сообщениям в СМИ, спонсируют суданских мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР).

    По мнению собеседника, сбитие самолета могло произойти по ошибке. «Скорее всего, катастрофа стала результатом отсутствия должного взаимодействия между частями», – допустил эксперт. Однако инцидент будет иметь определенные последствия. Вполне возможно, что ОАЭ пересмотрит снабжение СБР. «Например, на определенное время будут прекращены полеты грузовых самолетов с тем, чтобы продумать безопасность полетов», – предположил Сивков.

    Несколько иной точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его мнению, даже если ОАЭ пересмотрит снабжение Сил быстрого реагирования Судана, то «найдутся другие желающие заработать». Собеседник напомнил, что в Судане авиакатастрофы, подобные той, что произошла с Ил-76, довольно частое явление. «Многие остаются нерасследованными», – указал эксперт.

    Точные причины инцидента могут остаться до конца невыясненными, поскольку в Судане продолжается гражданская война, а Дарфур, где Ил-76 потерпел крушение, – мятежный регион, уточнил Козюлин. «Что перевозило судно, не очень понятно – все сгорело», – рассуждает спикер.

    Он напомнил, что, согласно одной из версий, рейс с боеприпасами для СБР направлялся в Чад, откуда мятежники могли бы получить пополнение. «Судан – страна, богатая нефтью и золотом. Там пересекаются интересы внутренних и внешних игроков. И соседний Чад, с которым у Хартума был конфликт, иногда помогал повстанцам», – заключил аналитик.

    Ранее Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет, на борту которого, по их версии, находились граждане России. Российское посольство заявило, что «в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента». Как отмечается в дипведомстве, ситуация осложняется тем, что место крушения находится «в охваченном боями Дарфуре».

    По уточненной информации, был сбит Ил-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ. Как сообщает портал Sudan War Monitor, Силы быстрого реагирования, участвующие в суданском конфликте, могли сбить судно по ошибке, приняв его за военный самолет. Один из командиров СБР на опубликованной группировкой видеозаписи выступил с утверждением, что с помощью «управляемых ракет» ими был сбит «египетский «Антонов».

    На грузовом самолете Ил-76 летел россиянин Антон Селиванец, сообщила семья летчика. «Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», – рассказал брат погибшего. Он уточнил, что Антон Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. В России у него осталась семья, передает RT.

    Также сообщается, что у одного из членов экипажа было удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. О выживших членах экипажа не сообщается.

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    21 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    Британскому журналисту Филлипсу предоставили временное убежище в России

    Волк: Британскому журналисту Филлипсу предоставили временное убежище в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналисту из Британии Грэму Филлипсу предоставлено временное убежище на территории России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Филлипс получил временное убежище в России по решению миграционного подразделения МВД Луганской народной республики, сообщила Волк в Telegram-канале.

    «Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской народной республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», – написала она.

    Ранее американец Джозеф Татер, арестованный в Москве за применение насилия к полицейскому, заявил о намерении получить политическое убежище в России.

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    22 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры на саммите БРИКС в Казани
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Казани на полях саммита БРИКС, встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля.

    Кремль в своем Telegram-канале опубликовал видео встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Напомним, глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин уже провел переговоры с президентом ЮАР, а также с индийским премьером Нарендрой Моди.

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    22 октября 2024, 06:24 • Новости дня
    Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России

    Американские конгрессмены призвали Байдена оценить уязвимости подводных кабелей для саботажа со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа конгрессменов США направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, в том числе призвала оценить возможную угрозу саботажа со стороны России.

    Законодатели отметили, что через эти кабели передается более 95% международного интернет-трафика, в том числе огромные объемы финансовых транзакций, передает РИА «Новости».

    В письме подчеркивалось, что противники США развивают возможности для атаки или дестабилизации критически важной инфраструктуры. «История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта», – заявили конгрессмены.

    Конгрессмены указали на уязвимость из-за того, что большинство кабелей принадлежит частным компаниям, которые отвечают за их обслуживание. Они выразили опасения, что эти компании могут искать «самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами».

    Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку уязвимостей, включая угрозы саботажа со стороны России и растущую роль Китая в области укладки и ремонта кабелей. Они подчеркнули важность укрепления коммерческих и оборонных отношений с союзниками, отметив необходимость сделать это национальным приоритетом.

    В документе подчеркивается, что вашингтонской администрации следует разъяснить, какова ее «стратегия обеспечения безопасности американской подводной инфраструктуры» и непосредственно охраны кабелей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре телеканал CNN сообщил, что власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    22 октября 2024, 05:29 • Новости дня
    Чиновники США признали неспособность помешать союзу России и КНДР

    Politico сообщила о признании чиновниками США неспособности Вашингтона помешать сотрудничеству России и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    У США практически нет способов помешать «альянсу» России и КНДР, если не считать военных действий, но этот вариант не обсуждается, пишет Politico со ссылкой на источники.

    Как пишет Politico, на Западе обеспокоены укреплением военного союза России и КНДР. «В частном порядке американские чиновники... говорят, что Вашингтон практически ничего не может сделать, чтобы помешать расцвету альянса между Москвой и Пхеньяном, если не считать прямых военных действий, которые не рассматриваются», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Чиновники США признали, что почти не смогли замедлить ядерную и ракетную программы КНДР. Кроме того, указывается, что санкции «не работают против Северной Кореи так, как против других стран». Как отметили в Вашингтоне, против КНДР ввели уже столько санкций, что «дополнительные санкции мало что могут сделать». При этом Пхеньян так и не ответил на предложения администрации президента США Джо Байдена о начале диалога, передает ТАСС.

    В июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    22 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    Эксперты: Сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекут в России

    Эксперты: В 2024 году истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard в России

    Эксперты: Сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекут в России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году у карт Visa и Mastercard в России истекут сертификаты безопасности чипов, что может повлиять на их работоспособность, но не станет массовой проблемой, сообщили эксперты на платежном рынке и представители крупнейших банков.

    По данным экспертов, в конце 2024 года у карт Visa и Mastercard в России истекут сертификаты безопасности чипов, передает РБК.

    Отмечается, что это впервые случится после ухода международных платежных систем из страны в 2022 году.

    Срок действия сертификатов безопасности чипов не всегда совпадает со сроком действия самих карт, и ранее они продлевались международными системами. Теперь ответственность за это ложится на банки, которые должны решить, принимать ли такие карты к оплате.

    Функционирование карт зависит от двух банков в цепочке: банка-эмитента и банка-эквайера. Некоторые платежи могут не проходить, особенно отложенные операции, например, в общественном транспорте, где POS-терминалы не всегда подключены к сети. Тем не менее таких транзакций немного.

    Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, карты с истекшими сертификатами не станут неработоспособными. Срок действия сертификата – лишь один из критериев для терминала. Дополнительные тесты с этими картами уже проводятся.

    Руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых добавил, что Центральный банк и НСПК прорабатывают вопрос о поддержке работоспособности карт в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.

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    22 октября 2024, 10:14 • Новости дня
    Рябков предупредил о риске прямого конфликта России и США

    Замглавы МИД Рябков заявил о недооценке риска столкновения России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, что увеличивает риск прямого конфликта.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика» заявил, что отношения между Россией и США достигли самой низкой точки за многие годы, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что риск прямого столкновения стран в текущих условиях нельзя недооценивать. «Мы действительно находимся на низшей точке за многие десятилетия, и риск прямого столкновения России и США нельзя недооценивать», – сказал он.

    Рябков отметил, что США продолжают испытывать Россию на прочность в различных сферах. Он подчеркнул, что Россия, хотя и терпелива, не чертит никаких «красных линий», поскольку противники могут использовать их в своих интересах. Рябков предупредил, что попытки подстегнуть НАТО в конфликт с Россией крайне опасны.

    Кроме того, он отметил, что ядерное сдерживание в настоящем виде работает не полностью, и этим обусловлена необходимость модификации российской военной доктрины. Он выразил надежду, что сигналы, закладываемые в эту работу, будут поняты в Вашингтоне, других натовских столицах и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запад может разрешить Украине наносить удары вглубь России, а в МИД России решили не контактировать с США после инцидентов с американскими БПЛА в Сирии.

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    22 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом ЮАР

    Путин начал переговоры с президентом ЮАР Рамафосой на полях саммита БРИКС

    Путин начал переговоры с президентом ЮАР
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полях саммита БРИКС начались переговоры президента России Владимира Путина с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

    Видео встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В Казань также прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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