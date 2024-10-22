ФСБ задержала крымчанина за сотрудничество с СБУ

ФСБ задержала 51-летнего крымчанина за агентурную работу с СБУ

ФСБ задержала жителя Крыма по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС. По данным ФСБ, подозреваемый установил связь с украинскими спецслужбами через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанным оказался 51-летний житель Республики Крым. Ему было поручено извлечь сим-карты крымских операторов из тайника в Симферополе для последующего использования агентурной сетью на полуострове. После выполнения задания часть сим-карт была перепрятана, а остальные хранились у него дома до получения дальнейших указаний.

В рамках очередного сеанса связи украинский куратор передал подозреваемому координаты тайника. За выполненное задание на банковскую карту задержанного было перечислено денежное вознаграждение. В результате следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Теперь задержанный находится под стражей и ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Феодосии задержали 30-летнего мужчину, который фотографировал корабли Черноморского флота России и передавал координаты спецслужбам Украины через чат-бот в Telegram.

Также на Крымском полуострове задержали подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, которые передавали данные о российских военных объектах, один из них лично звонил по мобильному телефону. Жительницу Херсонской области 2001 года рождения задержали в Крыму по подозрению в шпионаже для СБУ, она передавала через Telegram данные о позициях российских войск.