Марочко сообщил о потере ВСУ стратегических высот у села Терны на севере ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ потеряли стратегически важные высоты возле села Терны на севере Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». Марочко добавил, что в ходе наступления вооруженные силы России уничтожили опорные пункты противника, расположенные восточнее Тернов. Эти позиции находились на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских сил.

Марочко отметил, что украинское командование предприняло попытки вернуть утраченные позиции, однако они не увенчались успехом. Он также подчеркнул, что часть штурмовиков ВСУ, не выдержав давления, покинула поле боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили вооруженные силы Украины с позиций на западе Кременной в Луганской народной республике. Между тем небоевые потери вооруженных сил Украины у Кременной утроились из-за погодных условий.

Ранее российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 человек на территорию Луганской народной республики у города Кременная.