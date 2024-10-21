Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Китайцев призвали жениться на россиянках
South China Morning Post: Китайским мужчинам следует жениться на россиянках из-за проблем с демографией
На фоне гендерного дисбаланса и демографических вызовов в Китае китайским мужчинам можно искать жен в России и других странах, чтобы решить проблему «лишних мужчин», заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа.
По данным переписи населения 2020 года численность мужчин в Китае на 34,9 млн человек превышает численность женщин. Китайский ученый, доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил мужчинам в Китае искать невест в России и других странах, таких как Вьетнам, Камбоджа и Пакистан, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.
Дин Чанфа отметил, что в сельских районах Китая мужчины сталкиваются с давлением из-за необходимости предоставления жилья, автомобилей и выкупа за невесту, что составляет от 500 до 600 тыс. юаней (приблизительно 6,7-8 млн рублей). Он считает, что привлечение значительного числа молодых женщин из других стран может помочь решить эту проблему.
Это предложение вызвало оживленную дискуссию среди китайских пользователей Сети. Многие женщины выразили недовольство, назвав такую инициативу торговлей людьми, и указали на возможные языковые барьеры, которые могут вызвать конфликты. В то же время некоторые мужчины поддержали идею, отметив, что иностранные невесты менее требовательны в материальном плане, трудолюбивые и добродетельные.
Издание также отмечает, что в соцсети Douyin (китайская версия TikTok) профессиональные свахи начали предлагать услуги по подбору пар между гражданами Китая и России. Такая активность объясняется демографическими различиями между странами: в России избыток женщин, а в Китае избыток мужчин.
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