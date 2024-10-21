Китайцев призвали жениться на россиянках

South China Morning Post: Китайским мужчинам следует жениться на россиянках из-за проблем с демографией

Tекст: Вера Басилая

По данным переписи населения 2020 года численность мужчин в Китае на 34,9 млн человек превышает численность женщин. Китайский ученый, доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил мужчинам в Китае искать невест в России и других странах, таких как Вьетнам, Камбоджа и Пакистан, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Дин Чанфа отметил, что в сельских районах Китая мужчины сталкиваются с давлением из-за необходимости предоставления жилья, автомобилей и выкупа за невесту, что составляет от 500 до 600 тыс. юаней (приблизительно 6,7-8 млн рублей). Он считает, что привлечение значительного числа молодых женщин из других стран может помочь решить эту проблему.

Это предложение вызвало оживленную дискуссию среди китайских пользователей Сети. Многие женщины выразили недовольство, назвав такую инициативу торговлей людьми, и указали на возможные языковые барьеры, которые могут вызвать конфликты. В то же время некоторые мужчины поддержали идею, отметив, что иностранные невесты менее требовательны в материальном плане, трудолюбивые и добродетельные.

Издание также отмечает, что в соцсети Douyin (китайская версия TikTok) профессиональные свахи начали предлагать услуги по подбору пар между гражданами Китая и России. Такая активность объясняется демографическими различиями между странами: в России избыток женщин, а в Китае избыток мужчин.

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