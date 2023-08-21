Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.5 комментариев
WSJ сообщила об окончании 40-летнего экономического бума Китая
Длившийся 40 лет экономический рост Китая замедлился и может перейти в сильную стагнацию из-за ухудшения отношений с Западом и закредитованности, пишет The Wall Street Journal.
Выведшая Китай в статус великой державы экономическая модель сломалась, пишет The Wall Street Journal. По данным аналитиков издания, сейчас в КНР можно наблюдать признаки бедствия. В частности, отмечается, что китайская экономика якобы столкнулась с увеличивающимся разрывом от США и плохой демографией. Все это может привести к сокращению иностранных инвестиций.
При этом издание отмечает, что сложившаяся ситуация может привести к закату долгой эпохи экономического лидерства Китая, сообщает телеканал 360.
Ранее Всемирный банк выпустил рейтинг стран за 2022 год по ВВП по паритету покупательной способности. Китай в нем занял второе место, уступив США. Россия оказалась на пятом месте.