WSJ сообщила об окончании 40-летнего экономического бума Китая

Tекст: Алина Власенко

Выведшая Китай в статус великой державы экономическая модель сломалась, пишет The Wall Street Journal. По данным аналитиков издания, сейчас в КНР можно наблюдать признаки бедствия. В частности, отмечается, что китайская экономика якобы столкнулась с увеличивающимся разрывом от США и плохой демографией. Все это может привести к сокращению иностранных инвестиций.



При этом издание отмечает, что сложившаяся ситуация может привести к закату долгой эпохи экономического лидерства Китая, сообщает телеканал 360.

Ранее Всемирный банк выпустил рейтинг стран за 2022 год по ВВП по паритету покупательной способности. Китай в нем занял второе место, уступив США. Россия оказалась на пятом месте.