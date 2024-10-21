Рекордно теплое воскресенье зафиксировали на северо-западе России

На северо-западе России зафиксировали рекорды температуры в октябре

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на северо-западе европейской части России в воскресенье были зафиксированы рекордные температуры, передает ТАСС. В Нарьян-Маре отмечено повышение максимальной температуры до 7,3 градуса, что на 1,8 градуса выше прошлого рекорда 2023 года. Леус добавил, что среднесуточная температура в этом районе превысила климатическую норму почти на 6 градусов.

Нарьян-Мар уже четвертый день подряд обновляет суточный рекорд максимальной температуры. Тем не менее, не только этот город стал свидетелем изменений в климатических показателях. В Мурманской области в селе Янискоски, а также в селах Реболы и Паданы в Республике Карелия также были зафиксированы новые температурные рекорды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за 2023 год метеорологи зафиксировали более 1 тыс. рекордов в различных регионах России, большая часть из которых связана с аномальным теплом, а в 2020 году температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд.