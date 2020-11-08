Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд

Температура воздуха в Москве в воскресенье побила рекорд, столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня к 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до плюс 10, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, более того, такой высокой температура воздуха 8 ноября не было в столице уже более 70 лет», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом синоптик отметил, что такие показатели ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет плюс 12 и был установлен в 1927 году.