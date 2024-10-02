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    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    14 комментариев
    2 октября 2024, 18:04 • Новости дня

    Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации

    Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сегодня беспилотные летательные аппараты можно использовать для решения задач, выполнение которых раньше было возможно только с помощью боевой авиации, заявил президент России Владимир Путин, беседуя со студентами в индустриальном парке «Руднево».

    Глава государства отметил, что скорость российских БПЛА уже достигает 300–500–700 километров в час, передает ТАСС.

    «И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево».

    2 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

    Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    2 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Арабские дипломаты попросили Лаврова о встрече из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Захарова: Лавров встретился с послами арабских стран из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с послами арабских государств обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Встреча состоялась по просьбе арабских дипломатов, поступившей накануне поздно вечером, сообщила Захарова на брифинге, передает ТАСС. Во время обмена мнениями с послами внимание было сфокусировано на беспрецедентной эскалации насилия в регионе, рассказала дипломат.

    «Подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность, ответственный подход в соответствии с известными решениями Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности», – добавила спикер МИД.

    Ранее Кремль призвал к сдержанности и осудил атаки на гражданских на Ближнем Востоке. Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к остановке военных действий на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста и композитора Вячеслава Добрынина, который ушел из жизни на 79-м году жизни.

    Путин направил родным и близким Добрынина телеграмму, в которой подчеркнул значимый вклад композитора в отечественное эстрадное искусство, отметив его как «замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека».

    «C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича Добрынина – замечательного певца и композитора, яркого, талантливого, неординарного человека. Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Его планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

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    2 октября 2024, 06:23 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

    «Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.

    Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.

    В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

    Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.

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    1 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Израилем, Ираком и Ираном
    Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Израилем, Ираком и Ираном
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за угрозы безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в аэропорты этих стран и над территорией этих государств.

    Рекомендация будет действовать до особого распоряжения, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

    Напомним, во вторник Иран начал ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    СМИ: Журналистка Баязитова написала прошение о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Александра Баязитова, отбывающая наказание за вымогательство, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщают СМИ.

    Об этом стало известно из письма Баязитовой, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Журналистка также рассказала, что провела неделю в следственном изоляторе во Владимире, после чего была переведена в ИК-1 во Владимирской области.

    Кроме того, Баязитова пожаловалась на отсутствие форменной одежды в колонии, что вызывает у нее опасение за возможное условно-досрочное освобождение.

    Напомним, осенью 2023 года прокуратура требовала 14 лет для Баязитовой за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. В августе Мосгорсуд отказал в апелляции блогеру Баязитовой на приговор.

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    2 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    Путин поздравил российских евреев с Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил еврейскую общину России с Рош ха-Шана (иудейским Новым годом), отметив значительный вклад еврейских организаций в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

    В своем поздравлении на сайте Кремля он подчеркнул, что еврейские организации оказывают значительное влияние на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.

    «Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана является одним из самых значимых для евреев всего мира, поскольку он наполняет верующих радостью приобщения к историческому и культурному наследию предков, их традициям и обычаям.

    По словам президента, Рош ха-Шана символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. В эти дни евреи подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее.

    Президент пожелал всем празднующим здоровья, благополучия и успехов.

    Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.


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    2 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ВЦИОМ узнал мнение россиян о введении в школах «Семьеведения»

    Большинство россиян поддержало введение в школах нового предмета «Семьеведение»

    ВЦИОМ узнал мнение россиян о введении в школах «Семьеведения»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство россиян поддерживают введение нового предмета «Семьеведение» в школьную программу, предназначенного для учеников 5-9 классов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

    На сайте ВЦИОМ, новый предмет «Семьеведение» в российских школах поддержали 62% опрошенных граждан. Это образовательный курс, который преподается ученикам 5-9 классов в рамках «Разговоров о важном» или внеурочной деятельности.

    О курсе известно почти половине россиян (45%), но многие услышали о нем впервые (55%) в ходе опроса. Наибольшей осведомленностью отличаются работники бюджетных организаций (58%), особенно сферы образования.

    Поддержка «Семьеведения» высока среди женщин, россиян со средним и средним специальным образованием (23%), а также среди людей с хорошим и средним материальным положением.

    «Группа поддержки» новой школьной дисциплины состоит преимущественно из женщин (66% vs. 57% мужчин), россиян со средним и средним специальным образованием (69% и 66% соответственно), хорошим и средним материальным положением (67 и 63% соответственно vs. 52% с плохим)», – указано в опросе.

    Однако не все россияне поддерживают введение «Семьеведения». Примерно каждый пятый выступает против (21%), ссылаясь на дополнительные нагрузки для учеников и учителей (29%), а также подчеркивая, что воспитание семейных ценностей должно происходить в семье, а не в школе (15%).

    Несмотря на это, большинство респондентов (63%) выражают надежду, что курс поможет сформировать более ответственное отношение к семейным ценностям у молодежи.

    В российских школах появится новый предмет «Семьеведение». Сообщалось, что целью нового предмета станет воспитание уважительного отношения к семейным ценностям и укрепление института семьи. Также отмечалось, что разработка учебных программ будет учитывать региональные особенности и традиции.

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    1 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии планов устроить переговоры Путина и Нетаньяху

    Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов провести телефонный разговор Путина и Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пескову были заданы вопросы о готовности российской стороны оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и о том, поступал ли уже Москве данный запрос. «В настоящий момент нет таких планов», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Напомним, портал Ynet утверждал, что Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху на тему предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль. Во вторник Иран осуществил ракетную атаку на Израиль.

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    2 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Кандидаты в вице-президенты США не стали говорить об Украине на дебатах

    Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе теледебатов кандидаты в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолц упомянули президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, но не Украину.

    Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.

    Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

    Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.

    Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.

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    1 октября 2024, 20:07 • Новости дня
    VK Education представила бесплатные курсы по программированию для школьников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформа VK Education запускает бесплатную образовательную программу для школьников, включающую онлайн-курсы и интерактивный тренажер на платформе All Cups, чтобы помочь учащимся 7-11 классов освоить программирование и подготовиться к олимпиадам.

    В рамках программы школьники смогут пройти асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании», разработанный тренером чемпионов мира Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC 2023 Михаилом Густокашиным, говорится в сообщении пресс-службы VK. Курс состоит из 59 видеоуроков и 105 практических задач.

    Участники будут получать баллы за выполнение заданий, а поддержку им окажут менторы из числа победителей и призеров олимпиад. Дополнительно, для школьников предусмотрен интерактивный тренажер с более чем 150 задачами разной сложности, который поможет им подготовиться к урокам информатики и олимпиадам.

    Закрепить знания школьники смогут, участвуя в олимпиаде «Технокубок», организованной совместно с ведущими техническими вузами России. Победители получат льготы при поступлении в вузы. Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова, подчеркнула, что программа делает качественное IT-образование доступным для всех школьников в России.

    «Наша цель – сделать качественное IT-образование доступным для школьников по всей России. Олимпиадное программирование – важная и логичная точка входа в сферу технологий. Мы создали программу, которая позволяет ребятам с любым уровнем подготовки начать свой путь в этой сфере и найти инструменты для развития в комфортном для них темпе», – сказала она.

    Программа доступна всем желающим на портале VK Education и технологической платформе All Cups.

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    2 октября 2024, 07:38 • Новости дня
    Самолет с вице-премьером Чернышенко экстренно сел в Минводах

    Самолет с вице-премьером Чернышенко экстренно сел в Минводах из-за Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Экипаж самолета с российской делегацией, следовавшего в Доху, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

    По его словам, экипаж принял решение о посадке после закрытия воздушного пространства Ирана, передает РИА «Новости».

    Дегтярев подчеркнул профессионализм экипажа в сложившейся ситуации, отметив, что обстановка была напряженной. Он поблагодарил экипаж за умелые действия и сообщил, что самолет успешно приземлился на территории России.

    На борту самолета находились несколько высокопоставленных членов российской делегации, включая заместителя министра экономического развития Максима Колесникова. Самолет вылетел из Москвы около 19.00 мск, а прилет в Доху планировался около 00.30 мск. Однако из-за угроз в воздушном пространстве Ирана маршрут был изменен, и самолет сел в Минеральных Водах.

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    2 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Скабеева опровергла использование Россией вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске

    Скабеева заявила о применении ФАБ-1500 вместо вакуумной ОДАБ-9000 в Волчанске

    Скабеева опровергла использование Россией вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска применили в Волчанске ФАБ-1500, а не вакуумную бомбу ОДАБ-9000, как утверждали российские военкоры, заявила телеведущая Ольга Скабеева, ссылаясь на источник в Минобороны.

    «Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000. Не выдаем желаемое за действительное. Это ФАБ-1500, термобарический боеприпас. Источник – МО РФ», – заявила Скабеева, передает Lenta.Ru.

    Сообщения о применении ОДАБ-9000 появились после публикации видеоролика в социальных сетях, который некоторые военные корреспонденты интерпретировали как первое боевое использование этой бомбы.

    Военный обозреватель Александр Сладков также упоминал о применении ФАБ-9000, однако, по данным Telegram-канала «Военное обозрение», эта бомба не использовалась в реальных боевых вылетах с 1988 года из-за отсутствия подходящих целей. Девятитонный боеприпас признан избыточным для большинства боевых задач.

    Ранее ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области.

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    2 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Шольц призвал провести конференцию с участием России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.

    Шольц подчеркнул в ходе общения с гражданами в городе Шверин важность создания необходимых условий для такой конференции, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что для успешного проведения подобной конференции необходимо участие обеих конфликтующих сторон, и Германия готова содействовать этому процессу. Он выразил надежду на то, что такая инициатива будет поддержана и другими международными партнерами, заинтересованными в мирном разрешении кризиса.

    По словам Шольца, создание условий для переговоров подразумевает как дипломатическую, так и материально-техническую поддержку. «Нам сейчас нужна конференция, в которой примут участие Украина и Россия. И мы должны создать для этого условия», – заявил канцлер.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

    Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов. Кроме того, Шольц заявил о необходимости проведения новой конференции с участием России для мирного урегулирования украинского конфликта.

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    2 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин разрешил подсудимым заключать контракт на военную службу

    Путин подписал разрешающий подсудимым заключать контракт на военную службу закон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подсудимым заключать контракты на военную службу в условиях мобилизации и военного положения.

    Новый закон расширяет прежние нормы, которые разрешали заключать контракты обвиняемым до передачи их дел в суд или уже осужденным лицам, передает ТАСС. Теперь такая возможность предоставляется и тем, чьи дела еще находятся на стадии рассмотрения в суде.

    Кроме того, закон регулирует основания и порядок принятия соответствующих решений судом. Это новшество также касается осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в силу. Такие лица могут заключать контракты на военную службу на стадии апелляционного производства.

    С октября 2022 года в России введено военное положение на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

    Ранее Госдума приняла законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на стадии судебного производства.

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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