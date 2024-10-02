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Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации
Сегодня беспилотные летательные аппараты можно использовать для решения задач, выполнение которых раньше было возможно только с помощью боевой авиации, заявил президент России Владимир Путин, беседуя со студентами в индустриальном парке «Руднево».
Глава государства отметил, что скорость российских БПЛА уже достигает 300–500–700 километров в час, передает ТАСС.
«И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация», – сказал Путин.
Напомним, Путин в среду открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево».