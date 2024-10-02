Скабеева опровергла использование Россией вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске

ВЦИОМ узнал мнение россиян о введении в школах «Семьеведения»

Большинство россиян поддержало введение в школах нового предмета «Семьеведение»

Tекст: Александра Юдина

На сайте ВЦИОМ, новый предмет «Семьеведение» в российских школах поддержали 62% опрошенных граждан. Это образовательный курс, который преподается ученикам 5-9 классов в рамках «Разговоров о важном» или внеурочной деятельности.

О курсе известно почти половине россиян (45%), но многие услышали о нем впервые (55%) в ходе опроса. Наибольшей осведомленностью отличаются работники бюджетных организаций (58%), особенно сферы образования.

Поддержка «Семьеведения» высока среди женщин, россиян со средним и средним специальным образованием (23%), а также среди людей с хорошим и средним материальным положением.

«Группа поддержки» новой школьной дисциплины состоит преимущественно из женщин (66% vs. 57% мужчин), россиян со средним и средним специальным образованием (69% и 66% соответственно), хорошим и средним материальным положением (67 и 63% соответственно vs. 52% с плохим)», – указано в опросе.

Однако не все россияне поддерживают введение «Семьеведения». Примерно каждый пятый выступает против (21%), ссылаясь на дополнительные нагрузки для учеников и учителей (29%), а также подчеркивая, что воспитание семейных ценностей должно происходить в семье, а не в школе (15%).

Несмотря на это, большинство респондентов (63%) выражают надежду, что курс поможет сформировать более ответственное отношение к семейным ценностям у молодежи.

В российских школах появится новый предмет «Семьеведение». Сообщалось, что целью нового предмета станет воспитание уважительного отношения к семейным ценностям и укрепление института семьи. Также отмечалось, что разработка учебных программ будет учитывать региональные особенности и традиции.

