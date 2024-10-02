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Скабеева опровергла использование Россией вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске
Скабеева заявила о применении ФАБ-1500 вместо вакуумной ОДАБ-9000 в Волчанске
Российские войска применили в Волчанске ФАБ-1500, а не вакуумную бомбу ОДАБ-9000, как утверждали российские военкоры, заявила телеведущая Ольга Скабеева, ссылаясь на источник в Минобороны.
«Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000. Не выдаем желаемое за действительное. Это ФАБ-1500, термобарический боеприпас. Источник – МО РФ», – заявила Скабеева, передает Lenta.Ru.
Сообщения о применении ОДАБ-9000 появились после публикации видеоролика в социальных сетях, который некоторые военные корреспонденты интерпретировали как первое боевое использование этой бомбы.
Военный обозреватель Александр Сладков также упоминал о применении ФАБ-9000, однако, по данным Telegram-канала «Военное обозрение», эта бомба не использовалась в реальных боевых вылетах с 1988 года из-за отсутствия подходящих целей. Девятитонный боеприпас признан избыточным для большинства боевых задач.
Ранее ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области.