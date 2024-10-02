Зеленский произвел кадровые изменения в украинской разведке

Зеленский уволил Синайко и назначил Богача зампредом Службы внешней разведки Украины

Tекст: Ольга Иванова

В соответствии с указами, опубликованными на сайте главы украинского государства, Олег Синайко был освобожден от должности заместителя главы ведомства, а его место занял Геннадий Богач, сообщает ТАСС.

Кроме того, в числе изменений, указанных в документах, значится перевод Олега Луговского с должности заместителя руководителя на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление на увольнение всех своих заместителей и госсекретаря, что стало неожиданным шагом в украинской политике. Вслед за этим, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении замминистра обороны Станислава Гайдера и госсекретаря Людмилы Дараган, оставив без внимания предложение министра удалить еще двух заместителей, что вызвало дискуссии в политических кругах.