В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
Глава Минобороны Украины уволил заместителей
Министр обороны Украины подписал представление об отставке всех своих замов
Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в кабинет министров об увольнении всех своих заместителей и госсекретаря, в том числе Станислава Гайдера, который переходит на новую должность.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал документы об увольнении своих основных помощников, передает РИА «Новости».
В списке на увольнение оказались заместители министра Станислав Гайдер, Александр Сергий, Юрий Джигир, а также государственный секретарь Людмила Дараган. При этом Гайдер не покидает министерство и переходит на должность руководителя офиса министра.
Умеров отметил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, он сообщит отдельно.
Ранее Умеров освободил от должностей двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), не поставив того в известность.