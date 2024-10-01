Глава Минобороны Украины уволил заместителей

Министр обороны Украины подписал представление об отставке всех своих замов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал документы об увольнении своих основных помощников, передает РИА «Новости».

В списке на увольнение оказались заместители министра Станислав Гайдер, Александр Сергий, Юрий Джигир, а также государственный секретарь Людмила Дараган. При этом Гайдер не покидает министерство и переходит на должность руководителя офиса министра.

Умеров отметил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, он сообщит отдельно.

Ранее Умеров освободил от должностей двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), не поставив того в известность.