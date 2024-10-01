У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Украинский кабмин уволил только одного заместителя министра обороны
Гончаренко: Станислав Гайдер и Людмила Дараган освобождены от должностей в Минобороны Украины
Кабмин Украины принял решение об увольнении замминистра обороны Станислава Гайдера и госсекретаря Людмилы Дараган из министерства обороны, несмотря на предложение министра удалить еще двух заместителей, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, решение было принято после представления главы Минобороны Украины Рустема Умерова, передает ТАСС. Он предложил уволить трех своих заместителей и госсекретаря, однако, как утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, только Гайдер и Дараган покинули свои посты, а остальные заместители остаются на местах.
Гончаренко добавил, что Кабмин пока не уволил других заместителей министра обороны Украины, Александра Сергея и Юрия Джигира. Он отметил: «Кабмин уволил Станислава Гайдера и Людмилу Дараган, других заместителей Умерова не уволили».
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в кабинет министров об увольнении всех своих заместителей и госсекретаря.