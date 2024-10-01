Украинский кабмин уволил только одного заместителя министра обороны

Гончаренко: Станислав Гайдер и Людмила Дараган освобождены от должностей в Минобороны Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, решение было принято после представления главы Минобороны Украины Рустема Умерова, передает ТАСС. Он предложил уволить трех своих заместителей и госсекретаря, однако, как утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, только Гайдер и Дараган покинули свои посты, а остальные заместители остаются на местах.

Гончаренко добавил, что Кабмин пока не уволил других заместителей министра обороны Украины, Александра Сергея и Юрия Джигира. Он отметил: «Кабмин уволил Станислава Гайдера и Людмилу Дараган, других заместителей Умерова не уволили».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в кабинет министров об увольнении всех своих заместителей и госсекретаря.