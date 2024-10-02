У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.8 комментариев
Взрывы прогремели в Черкассах и Сумах
В Черкассах и Сумах на Украине произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.
Сумская областная военная администрация сообщила, что повреждены объекты критической инфраструктуры в Шосткинском районе, передает ТАСС.
Воздушная тревога продолжает действовать в Сумской, Одесской и Харьковской областях Украины.
Напомним, сообщалось о взрывах в Одессе. Кроме того, на контролируемой ВСУ части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры.