В Одессе прогремели два взрыва

Tекст: Алексей Дегтярев

В Одесской области объявили воздушную тревогу, после чего прогремел первый взрыв, через несколько минут произошел второй взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Ранее в городе Измаиле в Одесской области были поражены порт и судоремонтный завод, последовала серия взрывов, многочисленные взрывы произошли и в порту «Южный», где находились суда с ГСМ, техникой и снарядами. В некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества.