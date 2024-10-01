У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
В Одессе прогремели два взрыва
В городе Одессе во вторник, 1 октября, произошли два взрыва, оба произошли на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.
В Одесской области объявили воздушную тревогу, после чего прогремел первый взрыв, через несколько минут произошел второй взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Ранее в городе Измаиле в Одесской области были поражены порт и судоремонтный завод, последовала серия взрывов, многочисленные взрывы произошли и в порту «Южный», где находились суда с ГСМ, техникой и снарядами. В некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества.