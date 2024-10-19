Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.54 комментария
Михалков: СВО нам бог послал
Российский режиссер Никита Михалков уверен, что специальная военная операция помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных.
Специальная военная операция на Украине способствовала осознанию россиянами угрозы, исходящей от недружественных государств, сказал Михалков, передает РИА «Новости».
«СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы его не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», – добавил он.
Он отметил, что ставить интересы своей страны превыше интересов других эгоистично, но никто другой о стране не позаботится.
Ранее Михалков заявлял о существовании в России «нерукопожатных» деятелей культуры, которые не поддерживают СВО. Он также отмечал, что многие деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса.