Михалков: СВО нам бог послал

Tекст: Алексей Дегтярев

Специальная военная операция на Украине способствовала осознанию россиянами угрозы, исходящей от недружественных государств, сказал Михалков, передает РИА «Новости».

«СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы его не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», – добавил он.

Он отметил, что ставить интересы своей страны превыше интересов других эгоистично, но никто другой о стране не позаботится.

Ранее Михалков заявлял о существовании в России «нерукопожатных» деятелей культуры, которые не поддерживают СВО. Он также отмечал, что многие деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса.