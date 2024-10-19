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    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    54 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    17 комментариев
    19 октября 2024, 20:18 • Новости дня

    Михалков: СВО нам бог послал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский режиссер Никита Михалков уверен, что специальная военная операция помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных.

    Специальная военная операция на Украине способствовала осознанию россиянами угрозы, исходящей от недружественных государств, сказал Михалков, передает РИА «Новости».

    «СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы его не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», – добавил он.

    Он отметил, что ставить интересы своей страны превыше интересов других эгоистично, но никто другой о стране не позаботится.

    Ранее Михалков заявлял о существовании в России «нерукопожатных» деятелей культуры, которые не поддерживают СВО. Он также отмечал, что многие деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса.

    19 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области

    Украинский снайпер Юрий Маслюков заснул на позиции в Курской области и попал в плен

    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом, сообщил пленный украинский военный.

    По его словам, батальон, в составе которого он находился, несколько раз был разгромлен и полностью переукомплектовывался. Многие его сослуживцы предпочли сбежать или сдаться в плен, не видя смысла в продолжении участия в операции, передает «Царьград».

    Маслюков рассказал, что заснул, пока его товарищ по позиции ушел за провиантом. Вернувшись, товарищ обнаружил группу российских солдат и сдался. Маслюкова российские военные разбудили со словами: «Сдавайся, и будешь жить».

    Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное вождение. Контракт ему пришлось подписать под угрозой увеличения срока заключения. В батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

    Ранее пленный рассказал, что украинское командование предупредило своих военных в Курской области, что эвакуации не будет.

    Также украинские солдаты рассказали, что командирам ВСУ разрешено отступать, оставляя на позициях своих подчиненных.

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    19 октября 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

    Полищук: Вступление Украины в НАТО вызовет неконтролируемую эскалацию конфликта

    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который предположил, что вступление Украины в НАТО может стать началом третьей мировой войны. Российский дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности такого сценария.

    Полищук выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс. Ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на западных кураторов киевского режима.

    Ранее Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.

    Французский министр-делегат Бенжамен Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 22:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Россия вернула 95 попавших в плен к ВСУ военнослужащих

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, украинской стороне также переданы 95 военнопленных солдат ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Российские военные сейчас находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Также они получили возможность связаться с родственниками. Позднее они вернутся в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Посредником в обмене выступили ОАЭ, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В конце августа состоялся обмен 115 российских военнопленных и 115 украинских военнопленных. В сентябре российская и украинская сторона провели обмен по формуле «49 на 49».

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    19 октября 2024, 17:02 • Новости дня
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    @ УФСБ по ДНР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе, сообщают Telegram-каналы.

    Бой длился менее 20 минут, беспилотники-камикадзе поочередно атаковали Фунта, но тот смог выжить, получив лишь легкое ранение, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Черные гусары».

    Отмечается, что для него это был первый бой на передовой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    18 октября 2024, 23:07 • Новости дня
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись с российскими военными, которых удалось вернуть из украинского плена.

    На видео, опубликованном в Telegram ведомства, военнослужащие садятся в автобусы. Один из них заявил: «Духом мы сильны, поэтому не надо отчаиваться».

    Напомним, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, украинской стороне также переданы 95 военнопленных солдат ВСУ.

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    19 октября 2024, 03:29 • Новости дня
    Украина осудила стремление других стран к прямым переговорам с Россией

    Зеленский подверг критике желание партнеров Украины начать прямые переговоры с Россией

    Украина осудила стремление других стран к прямым переговорам с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «У разных партнеров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако Зеленский выразил готовность включить предложения Китая, Бразилии и стран Африки в план мирного урегулирования. Он подчеркнул, что для остановки конфликта необходимы более жесткие санкции и давление на Россию со стороны таких стран, как Китай, Индия, США и Саудовская Аравия.

    Зеленский также сообщил, что украинская делегация в США обсудила приглашение Украины в НАТО и усиление ее вооруженных сил, получив «фидбэк» от Белого дома. «Мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами», – сказал он.

    Зеленский подчеркнул, что несмотря на частые обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО, некоторые страны, такие как Германия, сохраняют скепсис в отношении закрытия дверей для диалога с Россией. Однако переговоры с Францией проходят успешно, сказал он, добавив, что Париж оперативнее других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой.

    Зеленский вновь отметил важность вступления Украины в НАТО, заявив о якобы неисполненных гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму.

    «На сегодня, если вы посмотрите на все страны мира, где нет войн – это страны или НАТО, или страны, у которых есть соответствующее, сильное, опасное оружие. И Украина не получила ни первого, ни второго», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил в Верховной раде «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО и удары вглубь России западным оружием. Мировые СМИ подвергли критике «план» Зеленского.

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    19 октября 2024, 06:44 • Новости дня
    Порошенко обвинил украинскую власть в бегстве из Киева в 2022 году
    Порошенко обвинил украинскую власть в бегстве из Киева в 2022 году
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    После начала Россией специальной военной операции на Украине вся украинская власть покинула Киев, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

    Порошенко заявил, что «в первые часы» после начала СВО «вся власть слиняла из Киева», тогда как он сам, по его словам, находился в столице с оружием в руках, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Порошенко также подверг критике «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским. Порошенко усомнился в его эффективности: «Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский озвучил в Раде свой «план победы». Находясь на специальном заседании Европейского совета, он перечислил представителям ЕС пять основных пунктов, которые, по его мнению, необходимо осуществить для достижения перевеса в противостоянии с Россией. Западные и мировые СМИ критически встретили «план» Зеленского.


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    19 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Зоряное в ДНР
    Российские войска освободили Зоряное в ДНР

    В результате действий подразделений «Южной» группировки был освобожден пункт Зоряное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны около Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих и две станции РЭБ «Анклав-Н».

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника. В итоге нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии рядом с Сухой Балкой, Красноармейском, Воздвиженкой, Дзержинском, Димитровым и Удачным ДНР. Отражены пять контратак штурмовиков ВСУ. Уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Украинские войска потеряли до 460 военнослужащих, 122-мм реактивную систему залпового огня «Град», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» также улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны поблизости от Доброволья и Шахтерского ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, французскую 155-мм самоходную артустановку Caesar и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии у Лобкового Запорожской области, Ильинки Днепропетровской области, Приднепровского, Гавриловки и острова Корабелов Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщало, что за прошедшую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов, в частности, российские войска освободили Максимильяновку в ДНР.

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    19 октября 2024, 09:58 • Новости дня
    Штурмовик 150-й дивизии прикрыл раненых товарищей в бою за Георгиевку

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боя за Георгиевку российский штурмовик из 150-й дивизии «Южной» группировки отразил атаку ВСУ, прикрывая двух раненых товарищей после взрыва противотанковой мины, рассказал участник боя с позывным «Китаец».

    Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказал о бое за Георгиевку, где один из бойцов, с позывным «Малек», сумел в одиночку дать отпор наступающему противнику, прикрывая своих раненых товарищей, передает РИА «Новости».

    По словам штурмовика, группа военных наткнулась на засаду ВСУ, после чего начался бой. Несмотря на ночной штурм с применением гранат и дымовых шашек, российские бойцы отказались сдаваться и успешно оборонялись. На утро противник применил противотанковую мину, чтобы добить российских солдат, но «Малек», оставшийся в сознании, сумел отбить атаку.

    Позже раненых бойцов оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузия.

    Кроме того, «Китаец» подчеркнул, что украинские силы избегают прямого контактного боя, предпочитая использовать беспилотники и артиллерию, поскольку российские военные более подготовлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки войск сумели освободить стратегически важные населенные пункты в ДНР, такие как Желанное Первое и Георгиевка.

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    19 октября 2024, 05:24 • Новости дня
    Зеленский назвал бегство молодежи с Украины серьезным вызовом для страны

    Tекст: Антон Антонов

    Отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью украинским СМИ, отвечая на вопрос об оттоке молодежи из страны при снижении возраста мобилизации, заявил: «Серьезный вызов. Это наше будущее». При этом он отметил, что во время вооруженного конфликта «в любом случае отток людей есть», передает РИА «Новости».

    Зеленский, комментируя опасения о возможном снижении возраста мобилизации, отметив, что некоторые западные партнеры высказывали желание, чтобы Украина пошла на этот шаг. Однако, по словам украинского лидера, Киев пока не планирует такие меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 300 тыс. украинских школьников выехали за границу перед началом учебного года. По мнению экспертов, их отъезд может быть связан с перспективами снижения возраста мобилизации в ВСУ до 18 лет.

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    19 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину

    Полянский сообщил о заседаниях Совбеза ООН по украинскому кризису в октябре

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона запросила заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину и их последствиях для перспектив мирного урегулирования, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил в Telegram, что западные страны инициировали «заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине», которое должно состояться 21 октября.

    «Как всегда в конце месяца наши западные коллеги спешат «отметиться» по украинской тематике – надо ведь как-то держать ее «на плаву», – заявил Полянский, подчеркнув, что большинство членов ООН «интересуют уже совсем другие темы».

    В свою очередь, Россия запланировала два заседания. Первое – неформальное, по «формуле Арриа» – состоится 25 октября. Оно будет посвящено преступлениям киевского режима против мирных жителей российских регионов. В частности, речь пойдет о Курской области. На заседании планируется представить множество свидетельств, включая показания «от первого лица», сказал Полянский.

    Второе заседание запланировано на 31 октября и будет посвящено обсуждению поставок западного оружия на Украину и их последствиям для перспектив урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявил, что западные страны стремятся сделать украинский кризис центральной темой всех обсуждений в этой организации, а постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал Запад за использование Совета Безопасности ООН как «концертной площадки» для выступлений Владимира Зеленского.

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    19 октября 2024, 15:24 • Новости дня
    Сальдо рассказал о спасении брошенной на поле боя украинской военнослужащей

    Сальдо: Спасенная в Херсонской области украинская военнослужащая включена в список обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что после спасения женщина была доставлена в российский военный госпиталь, где прошла необходимый курс лечения, передает РИА «Новости».

    По словам губернатора, она получила статус военнопленной и в настоящее время находится на территории материковой России.

    Сальдо также отметил, что военнослужащая изъявила желание быть включенной в списки на обмен военнопленными. В настоящее время она ожидает проведения обмена, чтобы вернуться на Украину.

    Ранее бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы.

    Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали его российским военным.

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    19 октября 2024, 12:35 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о жестокости ностранных наемников в Курской области

    Житель Суджи рассказал о жестоких действиях наемников ВСУ, говорящих по-французски и английски

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    По его словам, англоязычные и франкоязычные наемники не щадят никого и прибегают к жестоким методам, кидая гранаты в погреба, где прячутся люди, передает РИА «Новости».

    Моисеев и его семья были вынуждены покинуть Суджу и пешком идти несколько километров, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в Курске.

    Ранее доброволец рассказал, что украинским военным выплачивают по 5 тыс. долларов за каждого убитого курского волонтера, а среди охотящихся за ними преобладают иностранные наемники.

    Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнивая расправы с уничтожением тараканов.

    Следователи зафиксировали убийства с особой жестокостью жителей Курской области

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    19 октября 2024, 07:13 • Новости дня
    Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотников на Брянскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что перехвачено и сбито семь БПЛА самолетного типа. Один из них сдетонировал «в чердачной части нежилого здания», вызвав пожар. Возгорание ликвидировано.

    Напомним, украинские БПЛА также были сбиты над Ростовской областью.

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    19 октября 2024, 00:08 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что беспилотник был сбит силами российской ПВО, никто не пострадал, разрушений нет

    Напомним, около 21.30 мск над Брянской областью также был уничтожен украинский беспилотник.

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    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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