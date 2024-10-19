Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
Французский политик согласился со словами Путина о НАТО
Французский политик Филиппо согласился со словами Путина о НАТО
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо согласился с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что НАТО ведет войну с Россией через украинских солдат, и призвал Францию выйти из НАТО, следует из его сообщения в соцсети.
Филиппо написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Путин прав в своем описании происходящего конфликта.
«Да, он прав! Путин только что несколькими словами описал происходящую бойню! НАТО – это машина для убийств!», – подчеркнул политик в своем посте, передает РИА «Новости».
Филиппо также обратился к французским властям с призывом прекратить поставки оружия и финансовых средств на Украину. Он считает, что Франция должна выйти из состава НАТО.
Ранее Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».
В МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.