Кандидат в президенты Молдавии Стояногло призвал отказаться от «нелепых» антироссийских санкций

Tекст: Антон Антонов

Стояногло заявил, что Молдавия заинтересована в сотрудничестве с Россией, эти интересы необходимо продвигать. «Но не против наших евроинтеграционных интересов, и наоборот», – заявил он в Telegram.

Стояногло указал, что владельцы «великолепных яблоневых садов» в Молдавии «не знают, что делать с урожаем», так как «с прошлого года остались нереализованными 100 тыс. тонн яблок».

Он пояснил, что в качестве основного рынка сбыта всегда выступала Россия, других вариантов для Молдавии «практически нет», поскольку Европа уже покупает продукцию из Польши, Италии и Испании. Поиск новых вариантов не дает Молдавии возможности продать продукцию «в полном объеме».

«Россия ежегодно покупает около 11 млн тонн яблок, а мы продавали туда 250–300 тыс. тонн, что делает решение проблемы вполне достижимым, если возобновить эти торговые отношения. И это возможно, если отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым санкциям», – заявил Стояногло.

Напомним, президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября. Действующий президент Майя Санду, у которой колоссальный антирейтинг, при поддержке ЕС проводит кампанию по уничтожению конкурентов. Кроме того, президентские выборы были совмещены с референдумом по внесению изменений в конституцию, якобы необходимых для вступления в Евросоюз. Действующие власти пытаются убедить население, что выбор в пользу Санду и выбор в пользу ЕС – это одно и то же.