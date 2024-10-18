Луганск отметил День отца встречами с героями СВО

В Луганске ко Дню отца прошли встречи родных погибших бойцов СВО и школьников с ветеранами

Представители регионального филиала фонда «Защитники Отечества» организовали встречу с родными погибших участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в формате круглого стола с участием представителей местных ветеранских организаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель филиала фонда в ЛНР Ольга Гонтарева выразила благодарность родителям за воспитание героев, подчеркнув важность их действий для родины. Участники встречи почтили память погибших минутой молчания и обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются семьи участников СВО. Родителям вручили благодарности от движения «Отцы России».

Кроме того, 18 октября в Луганской средней школе №38 имени маршала Ворошилова прошла встреча «Диалог с героями». Ветераны СВО Сергей и Никита Мынка рассказали школьникам о важности отцовского примера и патриотизма. Они поделились своим опытом в боевых действиях и подчеркнули значимость семейной поддержки во время службы. Никита Мынка, участвующий в проекте «Спасибо, братцы!», отметил, что чувство долга перед Родиной воспитано у него с детства.

Школьники активно задавали вопросы ветеранам, интересуясь их воинскими буднями и переживаниями. Ученица 10 класса Марина Петрикина выразила восхищение героизмом участников, отметив, что такие примеры отцовства делают мир лучше.