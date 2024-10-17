С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Охотоморский дрейф Пичугиных – одновременно и трагедия, и чудо. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.0 комментариев
Минпромторг: Торговые сети России обеспечены алкоголем к Новому году
Минпромторг сообщил о полном обеспечении торговли алкоголем в России к Новому году
Российские торговые сети полностью обеспечены алкогольной продукцией перед Новым годом, при этом ведется работа над увеличением представленности отечественных вин на полках, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов.
По его словам, торговые сети России полностью обеспечены алкогольной продукцией в преддверии новогодних праздников, сообщает ТАСС. Чекушов подчеркнул, что министерство активно работает с сетями над инициативой по повышению представленности отечественных вин на полках магазинов.
Он добавил: «С точки зрения обеспеченности у нас нет никаких сомнений, что к Новому году на полках будет все». Это заявление должно успокоить покупателей, ожидающих пополнения запасов алкоголя к праздникам.
Кроме того, замминистра сообщил, что торговые сети не заявляли о снижении поставок продукции, которая производится в России или в странах-дружественных России. Это указывает на стабильность в цепочках поставок алкоголя, что позволяет сохранять полный ассортимент продукции в магазинах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики подсчитали стоимость новогоднего стола из фильма «Ирония судьбы», которая составила 6 тыс. 378 рублей. На фоне этого сообщалось, что продукты к новогоднему столу подорожали на 1,43 процента.