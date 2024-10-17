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Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России
Нидерланды разрешили Украине применять F-16 для ударов по военным объектам в России
Украина может использовать поставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по военным целям в России, международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные истребители F-16 для атак на военные цели в России. По словам Брекелманса, важным условием является соблюдение международного права, однако оно не накладывает ограничений на расстояния, которых могут наноситься удары, передает РИА «Новости».
Брекелманс подчеркнул, что первая партия F-16 уже находится в воздушном пространстве Украины. Он также отметил, что международное право не запрещает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее.
Нидерланды подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16 после получения экспортной лицензии в июле, Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов на F-16.
Президент России Владимир Путин заявил, что разрешения Киеву на использование дальнобойного оружия будут означать войну НАТО с Россией.