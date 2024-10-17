  • Новость часаГосдума одобрила законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы
    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян
    Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации русскоязычного населения
    Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» в зоне СВО
    Российские войска освободили Максимильяновку в ДНР
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    Люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах
    Премьер Венгрии Орбан заявил о проигрыше ЕС в конфликте на Украине
    Неизвестные разгромили цех деталей для вертолетов в Петербурге
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как измерить счастье

    Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    10 комментариев
    17 октября 2024, 14:35 • Новости дня

    Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

    Нидерланды разрешили Украине применять F-16 для ударов по военным объектам в России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может использовать поставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по военным целям в России, международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

    Нидерланды разрешили Украине использовать поставленные истребители F-16 для атак на военные цели в России. По словам Брекелманса, важным условием является соблюдение международного права, однако оно не накладывает ограничений на расстояния, которых могут наноситься удары, передает РИА «Новости».

    Брекелманс подчеркнул, что первая партия F-16 уже находится в воздушном пространстве Украины. Он также отметил, что международное право не запрещает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее.

    Нидерланды подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16 после получения экспортной лицензии в июле, Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов на F-16.

    Президент России Владимир Путин заявил, что разрешения Киеву на использование дальнобойного оружия будут означать войну НАТО с Россией.

    17 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость детального изучения общественного мнения.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА «Новости» о поддержке референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, однако отметил необходимость более глубокого изучения общественного мнения.

    Во время встречи с жителями села Граково Харьковской области к Ганчеву обратились с просьбой провести референдум о присоединении к России на контролируемой территории. Ганчев заявил, что такое решение должны принимать все жители области, вне зависимости от их гражданства.

    Ганчев добавил, что многие жители региона, находящиеся в оккупации, также могут поддерживать эту идею. Он отметил, что их политическая воля будет определяющим фактором. По словам Ганчева, поступающие пожелания граждан уже отражают общественное мнение, и требуется его более масштабное изучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены в ближайшее время для обеспечения безопасности России.

    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

    Кроме того, депутат Госдумы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город.

    Коментарии (17)
    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: Границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия пятой статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

    Коментарии (17)
    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    Коментарии (0)
    17 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали основную часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике. Уничтожены новобранцы без боевого опыта.

    Российские войска уничтожили значительную часть 152-й отдельной егерской бригады вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, сообщает ТАСС. По словам представителя силовых структур, большая часть бригады погибла в ходе боевых действий. Подразделение состояло преимущественно из новобранцев, не имевших боевого опыта. Некоторые солдаты сбежали с поля боя.

    По данным силовиков, на ранее контролируемых ВСУ территориях остаются сотни тел украинских военнослужащих. Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения не позволяет провести полноценные погребальные обряды, тела временно хоронят на месте.

    Силовики также отмечают, что ВСУ предпринимают попытки выхода малыми группами из Селидова. Это явление не имеет массового характера, но становится все более частым. Оперативная обстановка для украинских военных вокруг Селидова ухудшается, и вскоре они могут оказаться перед выбором между утилизацией личного состава или попыткой вывода своих сил из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении. Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных. На линии фронта в районе города Селидово, подконтрольного Киеву, украинские силы столкнулись с ухудшением ситуации.

    Коментарии (4)
    16 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Офицер «Ахмата» показал видео с солдатом-«зомби» ВСУ
    Офицер «Ахмата» показал видео с солдатом-«зомби» ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий продолжил движение после взрыва рядом с ним, видеозапись с этим моментом опубликовал офицер спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    Видео снято с помощью беспилотного летательного аппарата. На записи видно, как украинский солдат пережил взрыв, произошедший рядом с ним, после чего продолжил движение, будто ничего не произошло, передает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию в Telegram-канале Аида.

    Боец «Ахмата» подписал ролик словами: «На службе ВСУ зафиксированы зомби».

    Ранее источник в силовых структурах сообщал, что ВСУ стали активно использовать сильнодействующие препараты в боях на территории приграничной зоны в Курской области. По его словам, эффект от препаратов заставляет солдат идти на пулемет без страха, несмотря на ранения.

    Коментарии (2)
    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

    Коментарии (3)
    17 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО

    УАЗ объяснил проблемы с автомобилями на СВО санкциями и потерей поставщиков

    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблемы с качеством автомобилей УАЗ для СВО возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, сообщили в компании Sollers (владеет УАЗом).

    Представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили, что завод ведет работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитие производственной базы, передает «Газета.Ru».

    «В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», – сообщили в Sollers.

    Военкор Дмитрий Стешин отметил, что качество автомобилей УАЗ на фронте оставляет желать лучшего. По его словам, машины требуют значительных доработок перед использованием. Он привел пример, когда «УАЗ Патриот» был полностью разобран и собран заново для устранения дефектов, но все равно возникли проблемы с задним мостом.

    Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на низкую культуру производства как причину частых отказов автомобилей УАЗ. Он считает, что перед отправкой на СВО автомобили должны проходить строгую приемку и все проблемы необходимо устранять до поставки.

    Компания Sollers отметила, что УАЗ проводит семинары для военнослужащих по техническому обслуживанию автомобилей на базе «Барс Сармат» в Запорожской области, чтобы повысить надежность техники на фронте.

    Ранее был создан специальный чат-бот для помощи военнослужащим по эксплуатации и ремонту переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ.

    До этого Минпромторг передал фронту более 600 таких автомобилей.

    Между тем вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить «Буханки» для общих дорог.

    Коментарии (26)
    16 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Шольц заявил о готовности обсудить урегулирование на Украине с Путиным
    Шольц заявил о готовности обсудить урегулирование на Украине с Путиным
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине.

    На заседании Бундестага глава немецкого правительства подчеркнул важность проведения конференции, в которой приняла бы участие Россия, передает ТАСС.

    Шольц отметил, что Германия готова говорить с российским президентом, но добавил, что возможные решения нельзя принимать «за спиной Украины и никогда без согласования с партнерами».

    Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Коментарии (23)
    17 октября 2024, 08:25 • Новости дня
    Минобороны: Под Угледаром активнее всего оказывали сопротивление наемники ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие группировки «Восток» отметили, что ожесточенное сопротивление оказывают лишь иностранные наемники, тогда как остальные бойцы ВСУ предпочитают сдаваться, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» заявили о низком уровне сопротивления со стороны противника под Угледаром, передает РИА «Новости».

    По их словам, большинство бойцов ВСУ предпочитают отступать или сдаваться в плен, тогда как ожесточенное сопротивление оказывают в основном иностранные наемники.

    Как сообщил командир штурмового отряда с позывным «Саваль», раньше украинские военнослужащие имели документы о подготовке на базах НАТО. Сейчас, по его словам, они отправляются в бой практически без обучения.

    Стрелок штурмового отряда с позывным «Шип» добавил, что многие украинские солдаты предпочитают сдаться, если не имеют белого флага, они просто поднимают руки и заявляют, что не хотят воевать.

    Ранее российские морпехи обнаружили схрон ВСУ в Угледаре, где находились боеприпасы и оружие, оставленные украинскими военными.

    Кроме того, российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара, обеспечив безопасность местного населения, в частности, из Угледара был эвакуирован отец Героя России.

    Коментарии (6)
    17 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян

    Украинский пленный сообщил о расстреле российских военнопленных офицером ВСУ

    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.

    По его словам, замкомандира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и его помощник участвовали в расстреле российских военнопленных, сообщает ТАСС. Колесников отметил, что лично видел, как заместитель командира роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец совершали эти преступления.

    Колесников рассказал, что Немец расстреливал военнопленных, добавив, что сам он, находясь в плену, не подвергался насилию и издевательствам. Он отметил, что ему дали возможность выжить, и если кто-то был ранен, ему оказывали медицинскую помощь.

    Пленный Колесников призвал своих сослуживцев сдаваться, так как в сложившихся условиях это может быть единственным способом выжить для солдат ВСУ. Колесников сдался в плен в январе 2024 года в районе села Первомайского на Красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о значительных потерях из-за приказов командования. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины.

    Коментарии (3)
    16 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Депутат Володацкий: ВС России в шести километрах от Купянска
    Депутат Володацкий: ВС России в шести километрах от Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска находятся в шести километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

    «До Купянска нам осталось шесть километров», – сказал Водолацкий РИА «Новости».

    Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял об обязательной эвакуации из Купянска. Между тем ВС России взяли под огневой контроль дорогу до пригорода Купянска.

    Коментарии (2)
    16 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Командир ВСУ рассказал об отсутствии слабых мест в российской ПВО

    Командир ВСУ отметил сложность в нахождении «окон» в российской системе ПВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский командир с позывным «Вектор» подчеркнул улучшение работы российских средств ПВО за последний год, отметив трудности в поиске слабых мест в их системе.

    «Вектор» командует подразделением, использующим беспилотные летательные аппараты большой дальности, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Он отметил, что за последний год российские средства противовоздушной обороны значительно улучшились и стали сложнее для обхода.

    Командир подчеркнул, что в настоящее время найти «окна», то есть слабые места в системе ПВО, крайне затруднительно.

    Военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что модель противодействия, используемая российскими системами ПВО, может отличаться в каждом отдельном случае. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности.

    Коментарии (4)
    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

    Коментарии (7)
    17 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина с начала российской военной операции потеряла почти 40 танков Leopard, сообщает портал Business Insider.

    Портал Business Insider со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что несмотря на мощность и эффективность танков Leopard с тяжелой броней, они оказались уязвимыми в условиях боевых действий. Украина потеряла почти 40 танков с начала СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца,

    Министерство обороны Германии приняло решение больше не направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    СМИ писали, что отправленный на изучение российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии.

    Коментарии (0)
    16 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Зеленский не убедил Шольца принять Украину в НАТО

    Шольц отказался срочно принять Украину в НАТО после встречи с Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО, несмотря на планы Зеленского, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт подчеркнул, что позиция федерального канцлера и Германии в целом остается неизменной. Он отметил, что стороны договорились держать в тайне подробности обсуждений, состоявшихся между Шольцем и Зеленским, передает РИА «Новости».

    Тем не менее на вопрос журналистов о том, что предполагаемый «план» Зеленского включает пункт о срочном приглашении Украины в НАТО, Хебештрайт подтвердил, что позиция Германии не изменилась. Это означает, что Берлин считает преждевременным принимать Украину в состав альянса в срочном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Коментарии (0)
    16 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Захарова назвала план Зеленского набором бессвязных лозунгов
    Захарова назвала план Зеленского набором бессвязных лозунгов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свое мнение о плане президента Украины Владимира Зеленского, представленном в Верховной раде, назвав его набором бессвязных лозунгов.

    Захарова высказала резкую критику в адрес плана, озвученного президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной раде, сообщает ТАСС. Она охарактеризовала выступление Зеленского как «набор бессвязных лозунгов». Она также добавила, что считает его «кровавой пеной на губах убийцы-неонациста».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план», включающий два секретных приложения, доступ к которым получат только ключевые западные военные державы, а также заявил, что страна воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей, исключая при этом уступку территорий или заморозку конфликта; при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «мирный план» Зеленского – это прикрытие для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца.

    Коментарии (10)
    Главное
    Российские войска уничтожили 152-ю бригаду ВСУ под Красноармейском
    Киев предложил Азербайджану схему замены российского газа
    Президент Казахстана Токаев объяснил непобедимость России
    Эксперт: Интервью Харрис телеканалу Fox News оказалось провальным
    В Туле задержали полицейских начальников за организацию незаконной миграции
    Многодетная семья из Латвии сбежала в Белоруссию от преследований властей
    На кладбище в Черногорске неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО

    В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

    Ключевая ставка ЦБ вырастет еще на 2% до 21% в этом году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Если так и будет, то это будет рекордный уровень ставки с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка. Между тем большинство аналитиков ждут максимальное повышение до 20%. Что же может толкнуть Банк России ужесточить свою и так жесткую политику и почему инфляция не снижается так быстро, как хотелось бы всем? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы

    «Зеленский полностью полагается на помощь извне, его список желаний амбициозен», – утверждает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. Западные и мировые СМИ критически встретили представленный в среду в Раде «план победы» Владимира Зеленского. По их оценкам, в документе «нет и следа самоанализа или самокритики», однако власти Украины наверняка понимают, что многие из их желаний не будут выполнены. Подробности

    Перейти в раздел

    В военно-морских подходах России закладывается революция

    Всё более активной становится новая Морская коллегия России, руководимая Николаем Патрушевым. Последние инициативы, выдвинутые в коллегии, отражают тектонические сдвиги в подходах государственной власти к развитию Военно-морского флота. О чем идет речь и почему это крайне важно для национальной безопасности нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины

    Озвученный Владимиром Зеленским «план победы» во многом совпал с ранее публиковавшимися утечками в прессе. Но впервые было заявлено о готовности открыть Западу доступ к природным стратегическим ресурсам Украины, в том числе литию, урану, титану и графиту. Зеленский оценивает стоимость этого сырья в триллионы долларов. Но каковы реальные запасы этих ресурсов и насколько выгодно его предложение Западу? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............