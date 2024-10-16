Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.0 комментариев
WP: США и Европа признали несостоятельность плана Зеленского
WP: США и Европа усомнились в реальности «победы» плана Зеленского
В США и Европе растет скептицизм по поводу плана Зеленского, который предусматривает увеличение военной поддержки и вступление Украины в НАТО, пишет The Washington Post.
Обозреватель издания The Washington Post Ишан Тарур отметил, что по обе стороны Атлантики нарастает усталость от конфликта, а среди западных правительств отсутствует единодушие по поводу поддержки всех инициатив Зеленского, передает ТАСС.
Тарур указал, что в декабре 2022 года Зеленский был встречен в Конгрессе США с овациями, однако с тех пор скептицизм по отношению к его плану увеличивается. Сейчас большинство американцев разделяет мнение, что поддержка Киева чрезмерна, что подчеркивают ведущие политики, включая Дональда Трампа и сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.
Зеленский намерен выступить в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы этого плана в Люксембурге.
Боррель также заявлял, что Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, однако перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной».