WP: США и Европа усомнились в реальности «победы» плана Зеленского

Tекст: Елизавета Шишкова

Обозреватель издания The Washington Post Ишан Тарур отметил, что по обе стороны Атлантики нарастает усталость от конфликта, а среди западных правительств отсутствует единодушие по поводу поддержки всех инициатив Зеленского, передает ТАСС.

Тарур указал, что в декабре 2022 года Зеленский был встречен в Конгрессе США с овациями, однако с тех пор скептицизм по отношению к его плану увеличивается. Сейчас большинство американцев разделяет мнение, что поддержка Киева чрезмерна, что подчеркивают ведущие политики, включая Дональда Трампа и сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

Зеленский намерен выступить в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы этого плана в Люксембурге.

Боррель также заявлял, что Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, однако перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной».