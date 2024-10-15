США оштрафовали Lufthansa за дискриминацию евреев

США оштрафовали Lufthansa на 4 млн долларов за дискриминацию пассажиров-евреев

Tекст: Ольга Иванова

В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел в мае 2022 года на рейсе из Нью-Йорка в Будапешт с пересадкой во Франкфурте-на-Майне, сообщает ТАСС.

Минтранс США получил более 40 жалоб на то, что 128 пассажиров в традиционной одежде ортодоксальных евреев отказались пропустить на стыковочный рейс до Будапешта. Lufthansa отказала им в посадке из-за поведения нескольких человек, которые не выполнили требования экипажа.

Ведомство заявило, что это крупнейший штраф за дискриминацию, когда-либо наложенный министерством транспорта США. В расследовании подчеркивается, что большинство пассажиров не были знакомы друг с другом, и авиакомпания отвела всех, одетых в традиционную одежду, в одну группу и отказала им в полете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Lufthansa планировала прекратить свои рейсы из Франкфурта-на-Майне в Пекин из-за проблем с обходом российского воздушного пространства после введения санкций против России.

