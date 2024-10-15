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Британия решила наказать Грузию за закон «О прозрачности иностранного влияния»
Великобритания заморозила переговоры с Грузией на уровне министров в рамках проводимого в течение десяти лет политического «Уордропского диалога», названного в честь Оливера Уордропа – комиссара этой страны в Грузии в годы ее первой независимости в 1918–1921 годах, заявил посол Гарет Уорд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Дипломат объяснил это якобы «изменившимся курсом Грузии» после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» и «отказом от демократии, антизападной риторикой».
Также, сообщил он агентству «Интерпрессньюс», британцы остановили сотрудничество с Генштабом Грузии и решили не начинать новую программу кибербезопасности.
Гарет Уорд выразил надежду на возобновление сотрудничества после парламентских выборов 26 октября, тогда как власти Грузии обвиняют Запад в беспрецедентном внешнем вмешательстве в предвыборную кампанию на стороне оппозиции.
Ранее о заморозке сотрудничества с Грузией объявили Евросоюз и США.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что перезагрузка может начаться с будущего года после завершения военных действий на Украине.