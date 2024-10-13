Депутат Шеремет предложил странам-спонсорам Украины присвоить статус фашистских

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет выступил с инициативой придать странам, поддерживающим Украину вооружением, статус фашистских, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что западные страны систематически отправляют летальное вооружение на Украину, которое используется против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Шеремет выразил обеспокоенность тем, что западные государства не извлекли урок из своего исторического прошлого и возвращаются к «античеловеческому пути гитлеризма». Он настаивает на необходимости официального введения термина «фашистские страны» для описания тех, кто оказывает военную поддержку Украине.

Депутат отметил, что подобные действия западных стран свидетельствуют о «возвращении нацистских методов» в международной политике, и добавил, что Россия должна быть готова к такому развитию событий на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело против местного жителя за финансовую помощь украинским военным, в Запорожской области сотрудники ФСБ арестовали гражданина России, переводившего деньги на счета фондов, связанных с ВСУ, а учитель рисования из Липецкой области был осужден за перевод криптовалюты для ВСУ.