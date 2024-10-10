Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».5 комментариев
Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее
Ситуация, при которой Россия «гнала кругляк за рубеж», а продукцию из древесины импортировала, является неправильной, она меняется к лучшему, но недостаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин.
Открывая по видеосвязи целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области, Путин отметил, что у России «одна из самых больших лесосек в мире».
«И я с удивлением когда-то <…> обнаружил, что лесосека-то огромная, а продукцию из древесины – самую разную, и бумагу высококачественную <…> – многое из этого мы закупаем за границей», – приводит его слова ТАСС.
Как пояснил Путин, речь идет о давнем наблюдении. Однако, по его словам, «ситуация меняется к лучшему не так быстро». Он заявил: «Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию».
Собственные производства Путин назвал «шагом вперед» в верном направлении. Он обещал, что власти России предпримут все необходимые усилия для поддержки подобных предприятий.
Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.