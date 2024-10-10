Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее

Tекст: Антон Антонов

Открывая по видеосвязи целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области, Путин отметил, что у России «одна из самых больших лесосек в мире».

«И я с удивлением когда-то <…> обнаружил, что лесосека-то огромная, а продукцию из древесины – самую разную, и бумагу высококачественную <…> – многое из этого мы закупаем за границей», – приводит его слова ТАСС.

Как пояснил Путин, речь идет о давнем наблюдении. Однако, по его словам, «ситуация меняется к лучшему не так быстро». Он заявил: «Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию».

Собственные производства Путин назвал «шагом вперед» в верном направлении. Он обещал, что власти России предпримут все необходимые усилия для поддержки подобных предприятий.

Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.