У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
Экс-президент Украины Порошенко стал богаче на 1 млрд гривен за месяц
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр Росфинмониторинга вместе с сыном Алексеем как экстремистское объединение) заработал за сентябрь 1 млрд гривен. Это его рекорд по доходам – даже до начала СВО Порошенко зарабатывал существенно меньше.
Бывший президент Украины и олигарх Петр Порошенко за сентябрь установил рекорд по своим заработкам, получив 1 млрд гривен (около 24 млн долларов), пишет украинское издание «Инсайдер». Основным источником дохода украинского олигарха стали проценты за выведенные с Украины средства. В издании отмечают, что такие заработки превратили Порошенко в одного из самых богатых людей Европы, сообщает ТАСС.
До начала конфликта Порошенко, указывается в статье, зарабатывал около 8 млн гривен (183 тыс. долларов) в месяц. В августе его состояние уже превысило 1 млрд долларов, однако часть этих доходов принадлежит его сыновьям, которые, будучи военнообязанными, покинули страну с началом военных действий и не вернулись.
Также сообщается, что к концу 2023 года состояние Порошенко достигло 954 млн долларов, тогда как в конце 2022 года оно составляло 730 млн долларов. Еще в 2022 году экс-президент потерял более половины своего состояния, которое оценивалось в 1,6 млрд долларов.
Ранее стало известно, что Порошенко вошел в десятку богатейших бизнесменов Украины.