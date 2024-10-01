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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    1 октября 2024, 20:17 • Новости дня

    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине

    Экс-президент Украины Порошенко стал богаче на 1 млрд гривен за месяц

    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр Росфинмониторинга вместе с сыном Алексеем как экстремистское объединение) заработал за сентябрь 1 млрд гривен. Это его рекорд по доходам – даже до начала СВО Порошенко зарабатывал существенно меньше.

    Бывший президент Украины и олигарх Петр Порошенко за сентябрь установил рекорд по своим заработкам, получив 1 млрд гривен (около 24 млн долларов), пишет украинское издание «Инсайдер». Основным источником дохода украинского олигарха стали проценты за выведенные с Украины средства. В издании отмечают, что такие заработки превратили Порошенко в одного из самых богатых людей Европы, сообщает ТАСС.

    До начала конфликта Порошенко, указывается в статье, зарабатывал около 8 млн гривен (183 тыс. долларов) в месяц. В августе его состояние уже превысило 1 млрд долларов, однако часть этих доходов принадлежит его сыновьям, которые, будучи военнообязанными, покинули страну с началом военных действий и не вернулись.

    Также сообщается, что к концу 2023 года состояние Порошенко достигло 954 млн долларов, тогда как в конце 2022 года оно составляло 730 млн долларов. Еще в 2022 году экс-президент потерял более половины своего состояния, которое оценивалось в 1,6 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что Порошенко вошел в десятку богатейших бизнесменов Украины.

    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

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    1 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окружении российской армии в городе Угледаре в ДНР могут быть сотни украинских военнослужащих, утверждает британское издание Telegraph.

    Российские силы завершают окружение города и ведут наступление, в окружении могут оказаться сотни военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара.

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    1 октября 2024, 13:57 • Новости дня
    ФСБ: Кураторы с Украины через Discord подговорили подростков на нападения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские кураторы через мессенджер Discord подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений, в числе задержанных оказались участники деструктивных сообществ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Подозреваемые собирались провести организованные нападения в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массовых скоплений людей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также в России проведена массовая операция в отношении членов деструктивных сообществ, ее проводили в 78 регионах. Задержаны 39 радикалов, которые по указанию киевского режима склоняли подростков к насильственным акциям.

    Всего же в деструктивных сообществах состоят 252 участника, из них 156 – не достигшие совершеннолетия. 39 задержанным радикалам от 14 до 35 лет, они являются сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций.

    Согласно версии следствия, злоумышленники склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей госорганов, одноклассников и учителей.

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    1 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Новый генсек НАТО поддержал удары по России

    Новый генсек Рютте поддержал удары по России и обвинил Москву в ядерной риторике

    Новый генсек НАТО поддержал удары по России
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Право Украины защищать себя не останавливается на границе, но решения будут приниматься странами альянса индивидуально, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте выступил на первой пресс-конференции в Брюсселе, где поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие решения остаются на усмотрение каждой страны-члена альянса. Рютте подчеркнул, что право Украины на самооборону должно распространяться и за пределы ее грани.

    «Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», – сказал Рютте, добавив, что Москва занимается «безответственной ядерной риторикой».

    Ранее Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    1 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окрестностях освобожденного Вишневого в Харьковской области ведутся активные боевые действия, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    Вишневое стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, сказал Ганчев ТАСС. Пока администрация не имеет туда доступа, в его окрестностях ведутся активные бои.

    Напомним, Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР были освобождены в последние сутки.

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    1 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    ФСБ в Крыму задержала звонившего на «горячую линию СБУ» шпиона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове задержали подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, они передавали данные о российских военных объектах, один из них лично звонил по мобильному телефону, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Правоохранители задержали двух подозреваемых, один из них, 45-летний житель региона, звонил по телефону «горячей линии СБУ» по открытому GSM-каналу мобильной связи, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он передал информацию о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.

    Также он переслал куратору данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму.

    Эту информацию подозреваемый передал для нанесения ракетных ударов ВСУ.

    Другому задержанному 43 года, это иностранец. Через мессенджер он установил связь с Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Он собирал и передавал украинской спецслужбе информацию разведывательного характера о дислокации военной техники и подразделениях в Севастополе.

    Дела заведены по статьям «Государственная измена в форме шпионажа», «Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть шпионаж».

    По ним подозреваемым грозит пожизненный срок, они оба арестованы.

    Ранее в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, передававших сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.

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    1 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине

    Более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам

    ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам, что подтверждает продолжающуюся практику применения жестокого обращения, следует из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Так, с марта 2023 года были опрошены 205 российских военнопленных, из которых 104 заявили о пытках и других формах жестокого обращения, передает РИА «Новости».

    Согласно данным доклада, жестокое обращение обычно происходило на начальном этапе задержания. Основные методы включали избиения, удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием и пытки электротоком.

    В докладе отмечается, что для жестокого обращения использовались резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны и другие устройства, такие как автомобильные аккумуляторы.

    Кроме того, десять опрошенных заявили о сексуальном насилии, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.

    Большая часть случаев пыток происходила в неофициальных местах содержания, таких как гаражи, подвалы, частные дома, или во время транспортировки в изолятор.

    В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    1 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны России сообщает о продвижении российских войск в ходе спецоперации, в частности, освобождении населенных пунктов Вишневое и Крутой Яр в Харьковской и Донецкой областях, а также о значительных потерях противника в живой силе и технике.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В Липцовском и Волчанском направлениях группировка войск «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и другим формированиям, уничтожив до 95 военнослужащих и полевой склад боеприпасов. На «Западном» направлении войска освободили Вишневое в Харьковской области, отразив контратаки и уничтожив технику ВСУ.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 900 украинских солдат и несколько артиллерийских установок, включая гаубицы М777 и М198. В ходе действий были отражены контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Крутой Яр в Донецкой народной республике и нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили 635 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские системы. На «Восточном» направлении улучшено тактическое положение, уничтожены склады боеприпасов и техника украинских войск.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла удары по бригадам ВСУ. Потери противника составили 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Всего с начала операции уничтожено более 64 тыс. самолетов, вертолетов и дронов, а также значительное количество военной техники противника.

    В понедельник ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили продвигаться на Запорожском направлении и вышли на окраины города Гуляйполе, который является важным логистическим центром ВСУ. В свою очередь, на территории ДНР российские войска освобождают населенные пункты Украинск, Острое и Григоровка, что имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения армии. Кроме того, неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, предположительно в результате удара российской ВКС гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

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    1 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Глава Минобороны Украины уволил заместителей

    Министр обороны Украины подписал представление об отставке всех своих замов

    Глава Минобороны Украины уволил заместителей
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в кабинет министров об увольнении всех своих заместителей и госсекретаря, в том числе Станислава Гайдера, который переходит на новую должность.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал документы об увольнении своих основных помощников, передает РИА «Новости».

    В списке на увольнение оказались заместители министра Станислав Гайдер, Александр Сергий, Юрий Джигир, а также государственный секретарь Людмила Дараган. При этом Гайдер не покидает министерство и переходит на должность руководителя офиса министра.

    Умеров отметил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, он сообщит отдельно.

    Ранее Умеров освободил от должностей двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), не поставив того в известность.

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    1 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    На Украине командирам боевых частей разрешили набирать солдат в обход военкоматов
    На Украине командирам боевых частей разрешили набирать солдат в обход военкоматов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В правительстве Украины разрешили командирам войсковых частей набирать солдат из числа добровольцев и давать им направление для прохождения врачебной комиссии, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, командирам дается право комплектовать боевые воинские части за счет добровольцев, передает ТАСС.

    «Кабмин внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации», – подчеркнул Гончаренко.

    Депутат отметил, что перечень воинских частей, которые получат такое право, утвердит Генштаб ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе.

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    1 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты

    Новый генсек НАТО Рютте назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса

    Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты
    @ Patrick van Katwijk/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    В своем заявлении Рютте отметил важность сохранения Украины как независимого демократического государства, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», – сказал Рютте.

    Помимо этого, Рютте выделил задачу по развитию партнерств НАТО в различных регионах мира. Он отметил, что это необходимо для обеспечения глобальной безопасности и укрепления позиций альянса за пределами Европы.

    Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.

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    1 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Украины признало неспособность пилотов F-16 доминировать в воздухе

    Минобороны Украины признало недостаточную подготовку пилотов F-16 для воздушного преимущества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о недостаточной подготовке пилотов F-16, что не позволяет добиться даже временного преимущества в воздухе, требуемого в боевых условиях.

    По его словам, украинские пилоты, обучающиеся на истребителях F-16, не могут получить даже временное преимущество в воздушном пространстве, сообщает ТАСС. Гаврилюк признал, что текущий уровень подготовки пилотов F-16 не позволяет добиваться необходимого для боевых действий превосходства.

    Он отметил, что для достижения достойного уровня необходимо более комплексное обучение. «Просто научиться управлять самолетом – это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», – заявил он в эфире украинского телемарафона.

    По словам Гаврилюка, для полноценного использования истребителей нужно не только уметь управлять самолетом, но и иметь обширное тактическое обучение и опыт, который позволял бы добиваться стратегического преимущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с современными малозаметными целями, включая истребители F-16, которые были переданы Киеву. В частности, F-16, пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов, попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил и были поражены.

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    1 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Украинские военные заявили о самоубийственных заданиях

    Украинские военные пожаловались на нехватку оружия для выполнения миссий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские солдаты заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными, из-за нехватки техники и вооружения, передает Daily Beast.

    Как пишет издание, украинские военные выразили недовольство приказами командования, которые, по их словам, заставляют их участвовать в самоубийственных миссиях, передает РИА «Новости». Как отмечается, солдаты жалуются на недостаток техники и вооружения, необходимых для выполнения поставленных задач.

    «Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии», говорится в сообщении издания. Украинские командиры приказывают атаковать российские силы, не обеспечив при этом войска необходимым вооружением. В результате, по данным Daily Beast, некоторые батальоны ВСУ отказываются выполнять такие приказы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского. В этой связи, как отметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война, которая совпадет с прорывом российских войск на передовой. Кроме того, Максим Шевченко, другой украинский военнослужащий, попавший в плен, охарактеризовал ситуацию на фронте как крайне тяжелую и посоветовал уклоняться от службы в ВСУ.

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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