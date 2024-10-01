У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
ЗРК «Бук-М2» сбил ракеты HIMARS над Днепром
Сальдо: ЗРК «Бук-М2» уничтожил две ракеты HIMARS, выпущенные по левобережью Днепра
В Херсонской области зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» перехватил две ракеты HIMARS, направленные на левобережье Днепра, что позволило избежать опасности для местных жителей, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» успешно перехватил две ракеты HIMARS, выпущенные ВСУ по левобережью Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.
Сальдо сообщил, что зенитный ракетный дивизион группировки войск «Днепр» во время боевого дежурства с помощью двух зенитных ракет уничтожил вражеские ракеты, которые летели в направлении левобережья Херсонщины. Он подчеркнул, что ракеты были сбиты на безопасном удалении, что предотвратило возможные разрушения и угрозы для населения.
Ранее в Николаевской области в селе Котлярово был поражен пункт временной дислокации персонала установок HIMARS ВСУ, в результате чего около 20 человек погибли и столько же получили ранения. Кроме того, сообщалось, что средствами ПВО были сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд HIMARS и 35 беспилотников.