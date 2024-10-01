Путин поручил разработать новые методы борьбы с мошенниками

Путин поручил правительству и Центробанку разработать механизмы против мошенников

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля опубликовано поручение Путина правительству и Банку России о проработке дополнительных механизмов для борьбы с хищением денежных средств мошенниками.

Отмечается, что основное внимание будет уделено методам социальной инженерии, когда граждане под влиянием обмана или злоупотребления доверием передают деньги мошенникам. Для предотвращения таких случаев планируется ввести «период охлаждения» между принятием решения о выдаче кредита и фактической передачей денег заемщику.

Также предлагается обеспечить возможность назначения уполномоченного лица для подтверждения переводов со счетов, чтобы минимизировать риски неправомерного списания средств.

Параллельно с этой инициативой Путин поручил Социальному фонду и Минцифры РФ информировать пенсионеров и семьи с детьми о возможностях использования внесудебного банкротства через портал «Госуслуги». Это должно помочь гражданам лучше понимать, как защититься от финансовых потерь в сложных ситуациях.

В перечне поручений особое внимание уделено использованию Единого портала государственных и муниципальных услуг для информирования пенсионеров и социально уязвимых категорий граждан о различных возможностях правовой защиты. Такие меры направлены на повышение финансовой грамотности населения и защиту от мошенников.

Ранее сообщалось, что мошенники активно используют методы социальной инженерии и фишинг, пытаясь получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» для оформления кредитов.

Кроме того, мошенники стали чаще похищать деньги, убеждая граждан «обновить банковское приложение».