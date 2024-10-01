Армия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем

Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля

Эрдоган потребовал от Генассамблеи ООН рекомендовать силовые меры против Израиля

Tекст: Ольга Иванова

Эрдоган отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к «израильскому бандитизму», который дестабилизирует регион. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные дипломатические усилия со стороны Турции для прекращения израильских нападений, передает ТАСС.

Эрдоган заявил, что исламские страны должны дать решительный ответ на действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане. По его словам, мусульманские государства обязаны возглавить глобальные усилия по предотвращению притеснений и защите угнетенных. Президент Турции отметил, что с начала конфликта в Газе видна значительная слабость международного сообщества в этом вопросе.

«Если Совет Безопасности ООН не проявит необходимой воли, Генассамблея должна использовать свои полномочия для рекомендации применения силы против Израиля», – заявил Эрдоган. Он также выразил сожаление, что международное сообщество не предпринимает экономических, торговых или дипломатических мер для достижения прекращения огня, предложенного ХАМАС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что выполнение обязательств по резолюции Совбеза ООН 1701 является критически важным, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ранее также подчеркивалось, что в случае нарушения резолюции должны быть предприняты строгие меры против виновных сторон.

