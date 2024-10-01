Правительство Японии ушло в отставку перед сменой премьера

Кабинет Фумио Кисиды ушел в отставку для формирования нового правительства

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, правительство Японии в полном составе, включая премьер-министра Фумио Кисиду, ушло в отставку перед созданием нового кабинета. Эта мера была принята в связи с предстоящим назначением премьер-министром страны Сигэру Исибы, который недавно был избран главой правящей Либерально-демократической партии Японии.



Позднее в этот день парламент страны соберется на внеочередную сессию, где Исиба будет официально избран премьером. Либерально-демократическая партия, в коалиции с партией «Комэйто», обладает большинством в обеих палатах парламента, что гарантирует избрание Исибы.

Местные СМИ сообщают, что в новом кабинете сохранят свои должности некоторые ключевые министры. Среди них генеральный секретарь кабинета Есимаса Хаяси, который был конкурентом Исибы на выборах, и министр земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто, представляющий «Комэйто».

Ожидается, что новым главой оборонного ведомства станет Гэн Накатани, министром иностранных дел – Такэси Ивая, а министром финансов – Кацунобу Като.

По предварительным данным, среди новых министров будет тринадцать человек, ранее не занимавших такие высокие должности. До того как новый кабинет будет утвержден императором Нарухито, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности.

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