СМИ назвали доступную для проживания территорию сектора Газа

WSJ: Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети

Tекст: Ольга Иванова

По данным издания, доступная для проживания территория палестинского сектора, где ранее размещалось 2,2 млн жителей анклава, сократилась «до одной трети». Газета объясняет это тем, что израильская армия призывает жителей анклава покидать небезопасные районы Газы, передает ТАСС.

Издание отмечает, что, по данным ООН, около 1,9 млн жителей Газы, или 85% населения анклава, были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, там расположены 32 убежища, в которых находится 141 тыс. внутренне перемещенных лиц.