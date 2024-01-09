Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двух лет простоя

Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.0 комментариев
Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.0 комментариев
Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.3 комментария
Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.15 комментариев
По его словам, теперь двум странам больше не нужна Швейцария, коммерческие банки государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения, передает РИА «Новости».
«Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», – приводит слова Карими агентство Fars.
Страны смогут осуществлять сделки в своих национальных валютах.
Ранее в ЦКБ «Рубин» нашли способ обойти SWIFT.
«Как Васильев рассказал посетившим его правозащитникам, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку», – рассказал РИА «Новости» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.
Ранее суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.
Сообщается, что потолок протекает как минимум в трех местах, сотрудники метрополитена подставили под протечки обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки, передает РИА «Новости».
Со ссылкой на сообщения местных жителей СМИ отмечают, что подобные ситуации на станции происходили и ранее.
В декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Сообщалось, что ремонт займет полгода.
Военный эксперт Денисенцев: Раньше считалось, что оснащение ракет тепловыми ловушками нецелесообразно
«Тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются в пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или отстреливаемыми ложными тепловыми целями», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).
«Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта – как правило, самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.
«Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.
«Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита используемыми украинцами ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт.
«В целом в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя. Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.
«Вместе с тем не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.
«Отмечу, что есть довольно обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.
«Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному. Все это возможно благодаря мультиспектральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев.
Россия использует новую тактику для ракетных ударов, ранее рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.
«Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может буквально растаять.
Между тем ранее сообщалось, что ВСУ приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.
Полковник СБУ Костенко призвал Зеленского смириться с политической смертью
Как считает Костенко, Зеленский должен осознать, что повторно его президентом не изберут. Сейчас, по мнению Костенко, Зеленскому необходимо принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не переизбраться или поддерживать рейтинги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, фамилии возможных преемников нынешнего президента Украины не важны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе.
Американский политолог Миршаймер: Россия усилила армию с начала спецоперации на Украине
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Миршаймер признал, что в результате конфликта на Украине Российская армия стала сильнее, поскольку ВС России «пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения», передает РИА «Новости».
«Теперь у России еще более грозные войска», – резюмировал профессор.
Миршаймер также назвал катастрофической ошибкой решение США развязать конфликт на Украине, так как антироссийские санкции не сработали, а Россия увеличила войска и нарастила промышленность.
«Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», – заключил политолог.
Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.
WSJ: В Польше скрыли улики о подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»
По данным издания, чиновники не торопились предоставлять следователям информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по стране, передает РИА «Новости».
WSJ добавляет, что следователи давно считают, что атака на газопроводы была совершена с территории Украины через Польшу, однако из-за неспособности польской стороны сотрудничать сложно установить, было ли осведомлено о ней правительство республики.
Следователи отмечают, что ряд польских агентств безопасности отказались предоставлять для расследования кадры подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории Польши.
Помимо этого, чиновники из ряда ведомств, в том числе из агентства внутренней безопасности Польши, «не отвечали на запросы, искажали информацию или давали противоречивую информацию».
Следователи из ФРГ минимум два месяца добивались встречи с коллегами из Польши. Издание отмечает, что у немецких следователей сложилось впечатление, что некоторые польские чиновники не желают или не могут сотрудничать.
Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.
Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен
По его словам, в ходе внутреннего аудита Минобороны обновленная генеральная инспекция обнаружила много совершенных ранее нарушений – более чем на 10 млрд гривен за последние четыре месяца, передает РИА «Новости».
Ранее директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.
В Подмосковье после отключения отопления задержали начальника котельной и замглавы Подольска
Согласно сообщению пресс-службы СК, в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, задержаны начальник котельной и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», передает ТАСС.
Там добавили, что также было возбуждено дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий, по которому задержан замглавы администрации городского округа Подольска.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о перебоях с теплоснабжением.
Напомним, режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.
По его словам, сокращенный батальон Швеции примет участие в НАТО под руководством Канады в Латвии, передает ТАСС.
Задачей военных станет «охрана границы страны в рамках союзной группы», созданной для «устрашения России в целях недопущения ее нападения».
Личный состав насчитывает свыше 2 тыс. военнослужащих. В Латвию будет направлен механизированный батальон с бронетехникой.
Выступившего в ночном клубе MOD в Петербурге в одном носке солиста группы «Щенки» Максима Тесли обвинили в хулиганстве
В частности, полиция Калининского района возбудила дело по факту мелкого хулиганства, гражданина задержали в аэропорту Пулково, когда он пытался вылететь в Екатеринбург, а после – в Казахстан, передает РИА «Новости».
По информации правоохранителей, лидера «Щенков» поместили в камеру для административно задержанных. С утра с ним проводятся процессуальные действия.
Известно, что выступление группы «Щенки» обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она указала на то, что певец исполнял песни сомнительного содержания в одном носке.
«Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», – заметила Мизулина.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что готовит обращение для возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ в отношении солиста.
По информации Telegram-канала Sota, Тесли не в первый раз выступал в таком виде. По словам фанатов грцппы, солист выступал так и до того, как рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел в одном носке на «почти голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в московском «Мутаборе».
Тем временем арестованному после «голой» вечеринки рэперу Vacio вручили повестку.
Напомним, суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского
Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.
Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».
Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.
Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 21.30 мск.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадали женщина и двое мужчин. Женщина получила осколочные ранения спины; один из мужчин – осколочное ранение груди, спины, предплечья; другой – осколочное ранение груди и верхней конечности.
Повреждения получили два многоквартирных дома, в них выбиты окна. Также окна выбиты в одном частном домовладении. Кроме того, повреждена крыша частного домовладения в Белгородском районе. Три машины повреждены осколками, четыре грузовика загорелись на стоянке предприятия, огонь уже потушили.
В конце декабря Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами, погибли 25 человек, в том числе дети. Тогда ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» и чешской РСЗО Vampire. Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода.
Reuters: Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля
По данным трех источников Reuters в службе безопасности, Израиль атаковал юг Ливана, в результате погиб командир подразделения «Радван» движения «Хезболла», передает ТАСС.
Агентство отмечает, что с 7 октября в Ливане погибли более 130 членов «Хезболлы».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование.
По словам Вильфанда, в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов в течение всей недели температура воздуха будет ниже нормы на 8-14 градусов, передает ТАСС.
Так, по прогнозам синоптиков, в Свердловской области ожидается до минус 28-33 градусов, в Ульяновской области – до минус 25-27 градусов, в Татарстане – до минус 25-31 градуса.
Серьезное похолодание также ожидается на юге Европейской части России. «В Краснодарском крае, например, во вторник ночью будет 1-3 градуса, днем – 5-7 градусов, а уже в среду – около минус 10 градусов ночью и от минус 4 до плюс 1 градуса днем. Это очень холодная погода. В последующие дни она будет сохраняться», – сообщил метеоролог.
В Волгоградской и Ростовской областях столбик термометра опустится до отметки в минус 10-15 градусов, в Крыму – до минус 6-8 градусов. «Это первое такое сильное похолодание на юге России этой зимой», – отметил Вильфанд.
Ранее жителям большей части России пообещали теплый январь.