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Bloomberg: Вероятный военный конфликт вокруг Тайваня сократит мировой ВВП на 10%
Мировой валовой внутренний продукт (ВВП) может быть сокращен на 10% в случае возникновения военной эскалации конфликта вокруг Тайваня, пишет Bloomberg.
По данным аналитиков, ущерб от этого развития событий может обойтись мировой экономике примерно в 10 трлн долларов, что в сравнении с экономическими последствиями от конфликта на Украине, пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса покажутся громадными, передает ТАСС.
Как утверждают эксперты, причина таких масштабных последствий может состоять в том, что Тайвань занимает лидирующую позицию в производстве полупроводников.
Так, рыночная капитализация крупнейших 20 клиентов тайваньской компании – производителя чипов TSMC в сумме составляет 7,4 трлн долларов. При этом Bloomberg указывает на то, что Тайваньский пролив представляет собой «один из важнейших торговых путей в мире».
По мнению аналитиков, в случае возникновения военного сценария с участием Штатов ВВП острова сократится на 40%, материкового Китая – на 16,7%. При этом экономика Соединенных Штатов потеряет 6,7%, а мировой ВВП уменьшится на 10,2%.
Эксперты подчеркивают, что в этом сценарии наибольший ущерб понесут Республика Корея, Япония и другие страны Юго-Восточной Азии.
В заключение Bloomberg замечает, что при отсутствии военных действий, но с блокадой Тайваня со стороны КНР ВВП острова все равно сократится на 12,2%, материкового Китая – на 8,9%, а США – на 3,3%. Мировая экономика при этом потеряет 5%, резюмируют аналитики.
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