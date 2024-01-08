Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Швеция пошлет в Латвию батальон для «устрашения России»
Швеция отправит в Латвию в 2025 году 800 военнослужащих, заявил премьер-министра Ульф Кристерссон.
По его словам, сокращенный батальон Швеции примет участие в НАТО под руководством Канады в Латвии, передает ТАСС.
Задачей военных станет «охрана границы страны в рамках союзной группы», созданной для «устрашения России в целях недопущения ее нападения».
Личный состав насчитывает свыше 2 тыс. военнослужащих. В Латвию будет направлен механизированный батальон с бронетехникой.