Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
После атаки ВСУ на село в Брянской области повреждены восемь жилых домов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более десяти снарядов по селу Лемешовка Севского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате атаки ВСУ получили повреждения восемь жилых домов, хозяйственные постройки, три легковых автомобиля и одна единица спецтехники сельскохозяйственного предприятия, частично нарушено уличное освещение, написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Ведутся восстановительные работы, добавил глава Брянской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 110 выпущенных ВСУ по семи приграничным районам региона снарядах.