Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?5 комментариев
В Politico заявили о доверии Байдена шефу Пентагона Остину
Президент США Джо Байден разговаривал с главой Пентагона Ллойдом Остином после его госпитализации и доверяет, но тот, кто решил не сообщать конгрессу и общественности информацию о состоянии здоровья главы минобороны, может лишиться поста, пишет газета Politico.
«Президент полностью доверяет министру Остину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Сообщается, что сейчас Остин в безопасности. Источник добавил, что «кто-то» принял решение не раскрывать информацию о состоянии здоровья Остина, он «скорее всего, скоро уйдет».
Ранее сообщалось, что Пентагон три дня не уведомлял Байдена о госпитализации Остина.