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    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    52 комментария
    6 января 2024, 23:25

    Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

    Tекст: Денис Тельманов

    В кафедральном соборном храме Христа Спасителя началось рождественское богослужение, которое проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Среди присутствующих на торжественном богослужении – иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры, прихожане столичных храмов, передает корреспондент ТАСС.

    Патриаршую службу транслируют Первый канал, «Россия-1», «Спас», а также официальный сайт РПЦ.

    К празднику Рождества Христова в храм была доставлена икона «Троица» Андрея Рублева, которая установлена в специальном киоте у правого клироса храма.

    Ранее патриарх Кирилл напомнил, что праздник Рождества учит тому, что зло не длится вечно, а вера в бога приведет к победе.

    4 января 2024, 01:38
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет, сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.

    «Умер Станислав Агафонов – один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка», – написал Запашный в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что «буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним».

    «Покойся с миром, дорогой Стас», – заключил Запашный.

    По данным РИА «Новости», Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды «Раисы».

    Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года в возрасте 54 лет умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским.

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Коментарии (4)
    4 января 2024, 06:37
    Певец Лоза заявил, что в текстах песен Билана и Баскова нет смысла

    Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что в текстах песен Димы Билана и Николая Баскова нет смысла

    Певец Лоза заявил, что в текстах песен Билана и Баскова нет смысла
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале «Песня года», нет смысла, заявил певец и композитор Юрий Лоза, особо возмутившись Баскова и Билана.

    «Я нашел себе новое развлечение – параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», – приводит слова Лозы ТАСС.

    Артист привел несколько цитат из популярных песен. В частности, указал на строчку из песни Димы Билана: «через день я живу на распятье».

    Кроме того, Лозе не понравились слова «а сердце было камень, чиркнули спичку в пламя» из песни Николая Баскова.

    Ранее сообщалось, что Минкультуры Украины включило Лозу в список угрожающих нацбезопасности страны российских деятелей.

    Кроме него в список вошли гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий «Гоблин» Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, певцы и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие.

    Коментарии (66)
    6 января 2024, 11:50
    В Харькове прогремели взрывы
    В Харькове прогремели взрывы
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».

    Отмечается, что взрывы услышали в Харькове, передает РИА «Новости».

    Как сообщило украинское издание «Общественное», не менее двух взрывов прогремели в Харьковской области, пишет ТАСС.

    Ранее взрывы были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Утром 5 января воздушная тревога была объявлена в Киевской области, в Харьковской области прозвучали взрывы.

    Напомним, российские военные в ответ на теракт со стороны ВСУ в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (11)
    6 января 2024, 11:02
    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией

    IDNES: Страх Украины столкнуться с упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться

    СМИ: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валентина Григоренко

    Главный страх Украины и западных стран, связанный с истощением сил в конфликте с Россией, начал сбываться, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер, началось то, чего так боялись Украина и Запад. По его словам, после обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил, передает Ura.ru.

    В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

    Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что разрекламированное контрнаступление Украины провалилось.

    Коментарии (12)
    4 января 2024, 05:28
    В Мариуполе обезвредили 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин

    В Мариуполе за три месяца удалось обезвредить 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин

    В Мариуполе обезвредили 2 тыс. неразорвавшихся снарядов и мин
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных украинскими войсками.

    «За три последних месяца... саперы обезвредили две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя ВСУ», – сообщило Минобороны России, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что специалисты сводного отряда разминирования Вооруженных сил Российской Федерации осуществляет поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в ежесуточном режиме.

    Перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной кевларовой защитой, вес защитной амуниции достигает 30 кг. Обнаруженные боеприпасы вывозят на закрытый полигон и взрывают в глубокой яме – таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю.

    Ранее морпехи ВСУ получили пожизненное за убийство 12 человек в Мариуполе. В приговоре суда речь идет о военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины.

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    4 января 2024, 06:54
    В Севастополе приостановили движение катеров и парома

    В Севастополе приостановили движение пассажирских катеров и парома

    Tекст: Денис Тельманов

    Прогулочные катера и паром в Севастополе в четверг утром не осуществляют движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города

    «Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В дирекции не стали назвать причины прекращения движения морского транспорта.

    Отмечается, что для сообщения между двумя частями Севастополя организовано движение автобусов, которые будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.

    Ранее сообщалось, что над акваторией Севастополя сбили ракету. При этом по информации спасательной службы города никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Коментарии (0)
    4 января 2024, 01:22
    Патриарх Кирилл назвал аятоллу Хаменеи «дорогим братом»

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Ирана Раиси и аятолле Хаменеи в связи со взрывами в Кермане

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси обращение, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов в иранском городе Керман.

    «Глубоко опечален вестью о террористическом акте, совершенном в иранском городе Керман. В результате преступления погибли и получили ранения многие люди. Примите мои глубокие соболезнования», – говорится в заявлении патриарха, размещенном на официальном сайте Московского Патриархата.

    Он попросил иранских руководителей передать «слова поддержки и утешения семьям убиенных, пожелания скорейшего выздоровления раненым».

    «Всемилостивый Творец да утешит их в минуты скорби и боли», – подчеркнул Кирилл.

    При этом он обратился к аятолле Али Хаменеи словами «Дорогой брат!», а к Эбрахиму Раиси – «Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент».

    Ранее сообщалось, что число погибших во время траурных шествий в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани возросло до 103 человек, еще 141 получили ранения.

    Соболезнования руководству Ирана в связи с терактом направил президент России Владимир Путин.

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    4 января 2024, 16:00
    Для восстановления энергоснабжения домов на северо-востоке Москвы создан оперативный штаб

    Собянин заявил о создании оперативного штаба для восстановления энергоснабжения домов на северо-востоке Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Почти все жилые дома подключили к отоплению после пожара, который произошел на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    Заммэра пояснил, что сейчас после аварии несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим в результате переключения и сборки инженерных систем проведены включения, также подключены передвижные дизель-генераторы, сейчас идет наладка систем отопления, передает РИА «Новости».

    По словам Бирюкова, почти все жилые и нежилые дома подключены к отоплению на данном этапе.

    Он подчеркнул, что было выделено порядка 100 передвижных дизель-генераторов, которые останутся в резерве до ремонта генераторов.

    Бирюков заверил, что все службы в усиленном режиме работают, выполняют мероприятия, необходимые к тому, чтобы и тепло было в домах. Заммэра отметил, что руководители федеральной сетевой компании, в чьем ведении находится эта подстанция, разбираются в ситуации.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.

    Ранее на подстанции Бескудниково произошел пожар, в результате которого выгорел один из трансформаторов, а другие получили повреждения из-за продуктов горения. В результате аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии и отопления.

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    4 января 2024, 03:03
    Фотоловушка сняла амурского тигра рядом с Владивостоком

    Амурский тигр попал в объектив фотоловушки на фоне Владимостока

    Tекст: Денис Тельманов

    Ученые нацпарка «Земля леопарда» в Приморье получили первое в истории видео с амурским тигром на фоне Владивостока.

    «Фотоловушка наглядно показала, что редкие кошки – соседи горожан», – рассказал РИА «Новости» представитель нацпарка.

    Он добавил, что видео получено на территории нацпарка у берега Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный, который входит в состав Владивостокского городского округа.

    Сначала на кадрах с ловушки видно очертания Владивостока, а затем взрослого амурского тигра, которому ученые присвоили номер «T 115M».

    Отмечается, что зверь решил отдохнуть на открытом прогреваемом месте напротив фотоловушки, поэтому на видео запечатлено, как тигр умывается и смотрит в сторону Владивостока.

    По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. На охраняемых территориях «Земли леопарда» зафиксированы 58 взрослых тигров.

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил ученых, биологов, работников заповедников, егерей, которые создают условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России.

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    4 января 2024, 20:51
    Теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановлено

    Оперштаб: Восстановлено теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы, сообщили в оперштабе по ситуации.

    В сообщении оперштаба говорится, что поддерживать тепло в пострадавших районах помогают аварийные источники электроснабжения, а именно дизель-генераторные установки. В оперштабе объяснили, что в большей части домов было организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме, передает РИА «Новости».

    В настоящее время идут наладка и регулировка систем. Проводятся поквартирные обходы, на поврежденной из-за возгорания подстанции ведутся восстановительные работы.

    Ранее на подстанции Бескудниково произошел пожар, в результате которого выгорел один из трансформаторов, а другие получили повреждения из-за продуктов горения. В результате аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии и отопления.

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    4 января 2024, 06:08
    Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье

    Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье, а обратиться в больницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство БАДов с антипохмельным эффектом оказывают лишь общеукрепляющее действие на здоровье человека, поэтому при серьезной алкогольной интоксикации необходимо обратиться в больницу, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Федерального медико-биологического агентства России Наталья Бондаренко.

    «Большинство так называемых антипохмельных препаратов оказывают на здоровье человека общеукрепляющее, антиоксидантное, иммуностимулирующее действие. Поэтому чудес от приема таких препаратов ждать не приходится, хотя и вреда особого нанести они не могут», – приводит слова Бондаренко ТАСС.

    Она напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать умеренность в еде и напитках, а в случае похмелья подбирать средство для лечения нужно в зависимости от симптомов.

    Так, при повышении давления нужно принимать препараты, нормализующие его, а в случае головных болей – аспирин.

    Гепатопротекторы помогут ускорить выведение алкоголя из организма, а противорвотные препараты избавят от тошноты.

    Неприятные ощущения в желудке уберут препараты для снятия изжоги. Однако специальные препараты для снятия сильной интоксикации может назначить только врач. В частности, если одним пациентам достаточно выпить много воды, чтобы восполнить объем жидкости в организме и вывести продукты распада, то другим требуется помощь врача, который может поставить капельницу, отмечает агентство.

    Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала самые опасные для печени алкогольные напитки.

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    5 января 2024, 20:09
    Из Москвы в Венесуэлу вылетел задержанный на 15 часов самолет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанный более чем на 15 часов самолет авиаперевозчика Nordwind вылетел по маршруту Москва – Порламар (Венесуэла), об этом свидетельствует онлайн-табло «Шереметьево».

    Выход рейса N4-3511 должен был по графику состояться в 3.05 мск в пятницу, но из-за обнаруженной технической неисправности самолета его задержали, сообщили в авиакомпании РИА «Новости».

    Отправление состоялось в 18.44 мск, взлет – в 19.08 мск, такие данные указаны на онлайн-табло «Шереметьево». Вылет задержался на более чем 15 часов.

    Пассажирам предоставляли напитки, питание в терминале воздушной гавани, а также гостиничные номера.

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    5 января 2024, 18:25
    Собянин заявил об устранении последствий пожара на подстанции в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице устранены последствия возгорания на электроподстанции «Россетей», которое произошло утром в четверг, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Последствия аварии на подстанции в Бескудниковском районе устранены, все дома запитали по постоянной схеме электроснабжения, написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что 20 бригад продолжают оставаться на дежурстве.

    Пожар произошел утром 4 января, в нескольких домах временно была нарушена подача электричества. Часть зданий временно переводили на резервную схему питания.

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    4 января 2024, 05:13
    В России снизилось число пожаров в жилых домах

    В России в 2023 году произошло на 18 тыс. пожаров в жилых домах меньше, чем в 2022

    Tекст: Денис Тельманов

    Число пожаров в жилых домах в России в 2023 году снизилось на 18 тыс. по сравнению с 2022 годом, сообщает МЧС.

    «За 2023 год произошло почти 92 тысячи пожаров в жилье. Это на 18 тысяч меньше по сравнению с предыдущим годом», – рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что при этом в ряде регионов – на Ставрополье, в Пермском крае, Амурской, Самарской и Ульяновской областях – произошел рост количества пожаров в жилых помещениях.

    В МЧС рассказали, что более 40% всех пожаров в жилье произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, каждый третий пожар – из-за неосторожного обращения с огнем.

    В ведомстве рекомендовали россиянам оснастить жилые помещения автономными пожарными извещателями, благодаря которым, по данным МЧС, ежегодно от огня удается спасти 500 человек.

    Ранее сообщалось, что в Москве на электроподстанции «Чагино» загорелся трансформатор, огонь распространился на площади 200 кв. м.

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    6 января 2024, 14:49
    В Подольске нашли нужным ввести режим ЧС из-за отсутствия отопления

    Tекст: Валентина Григоренко

    Режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск, заявил глава округа Григорий Артамонов.

    Как указал Артамонов в своем Telegram-канале, поскольку уже продолжительное время в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск отсутствует отопление, было принято решение ввести режим ЧС локального характера, передает RT.

    По его словам, режим ЧС позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

    Напомним, на подстанции Бескудниково произошел пожар, в результате которого выгорел один из трансформаторов, а другие получили повреждения из-за продуктов горения. В результате аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии и отопления.

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