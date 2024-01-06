У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя началось рождественское богослужение, которое проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Среди присутствующих на торжественном богослужении – иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры, прихожане столичных храмов, передает корреспондент ТАСС.
Патриаршую службу транслируют Первый канал, «Россия-1», «Спас», а также официальный сайт РПЦ.
К празднику Рождества Христова в храм была доставлена икона «Троица» Андрея Рублева, которая установлена в специальном киоте у правого клироса храма.
Ранее патриарх Кирилл напомнил, что праздник Рождества учит тому, что зло не длится вечно, а вера в бога приведет к победе.