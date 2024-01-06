Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова

Tекст: Денис Тельманов

«Умер Станислав Агафонов – один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка», – написал Запашный в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним».

«Покойся с миром, дорогой Стас», – заключил Запашный.

По данным РИА «Новости», Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды «Раисы».

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года в возрасте 54 лет умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским.

Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.