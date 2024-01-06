Патриарх Кирилл: Праздник Рождества учит тому, что зло не длится вечно

Tекст: Алексей Дегтярев

Церковные праздники напоминают, что бог всесилен, он победил дьявола, в лице господа побеждено человеческое зло, сказал Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

Православие – «оптимистическая» вера, в ней не может быть уныния и страха перед трудностями.

«Если с нами Бог, то с нами правда, с нами и победа. Всему этому учит нас праздник Рождества Христова», – сказал он.

Этот праздник имеет важные смыслы, он означает, что если царствует зло, то это не длится вечно.

«Оно не может господствовать, оно не может побеждать. Потому что Бог победил зло, и от нас самих зависит, насколько зло может нас побеждать и господствовать в нашей жизни. Зависит это от того, как мы живем», – сказал патриарх.

Ранее в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря доставили икону Андрея Рублева «Святая Троица».