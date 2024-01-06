В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.4 комментария
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество Турции в мирных переговорах
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции стать посредником для мирных переговоров по Украине
Турция готова стать посредником и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Эрдоган и Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили «региональные и глобальные вопросы», сообщила канцелярия президента Турции. В том числе обсуждалась российская специальная военная операция на Украине. Эрдоган сказал, что его страна прикладывает большие усилия, чтобы остановить «кровопролитие как на Украине, так и на палестинских территориях», и добиться «прочного мира», передает РИА «Новости».
Напомним, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина на наивысшем уровне выдвинет России «ультимативные требования», которые российская сторона якобы примет. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».