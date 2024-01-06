Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ

Официальный представитель Госдепа Миллер призвал минимизировать жертвы среди гражданского населения при атаках ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Миллера спросили, почему США призывали Израиль минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа, но не делали таких заявлений относительно действий ВСУ, передает РИА «Новости».

«Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право», – сказал в ответ Миллер. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все возможные шаги, «чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения».

Миллер также не согласился с мнением, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Он заявил, что Россия не добилась заявленных целей, а Украина смогла вернуть часть утраченных территорий. Миллер утверждает, что «даже в последние несколько недель» у ВСУ «есть успехи на поле боя». Как заявил представитель Госдепа, после завершения конфликта Киев будет «смотреть в сторону Запада». Он также выразил уверенность, что украинская столица не перейдет под контроль российских сил, передает ТАСС.

Напомним, министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».