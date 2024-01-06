В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.4 комментария
ПВО уничтожила украинские ракеты над Крымом
Российская ПВО перехватила и уничтожила четыре украинские ракеты над Крымом
Силами ПВО над Крымским полуостровом перехвачены и уничтожены четыре украинские ракеты, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило в Telegram, что украинские войска предприняли попытку террористической атаки с использованием авиационных управляемых ракет около 00.30 мск.
Накануне сообщалось, что над Крымом уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотников.